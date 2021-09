Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 28 september) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

In het afgelopen etmaal zijn 1.739 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er iets meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (1.680).

Het gemiddelde aantal positieve tests zakte na zaterdag 18 september onder de tweeduizend. In de weken ervoor schommelde dat aantal tussen de twee- en drieduizend per dag.

Aantal positieve tests per dag

Opnieuw daling aantal coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag weer gedaald. In totaal liggen 475 coronapatiënten in het ziekenhuis, 9 minder dan maandag. Op de intensive care's (ic) liggen 154 coronapatiënten, 10 minder dan maandag. Het aantal mensen op de ic's is hiermee voor de zevende dag op rij afgenomen.

Op de verpleegafdelingen liggen 321 coronapatiënten, 1 meer dan maandag. Op de ic's werden afgelopen etmaal maar 3 nieuwe patiënten opgenomen. Zo'n lage instroom is sinds 18 juli niet meer voorgekomen. Op de verpleegafdelingen werden 39 coronapatiënten binnengebracht.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Acht nieuwe sterfgevallen gemeld

Het RIVM meldt verder dat in de afgelopen 24 uur acht nieuwe sterfgevallen zijn gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Tot nu toe zijn ruim achttienduizend inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

23,5 miljoen prikken gezet

In Nederland zijn inmiddels 23,5 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken stijgt de laatste weken aanzienlijk langzamer dan aan het begin van de zomer. Toen waren er ongeveer anderhalf miljoen inentingen per week.

Ruim 80 procent van de Nederlandse volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.