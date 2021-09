Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (maandag 27 september) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen is maandag heel licht gestegen, na zestien achtereenvolgende dagen waarop het gemiddelde daalde. Het RIVM kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 1.411 meldingen van positieve tests. Dat zijn er minder dan de voorgaande dagen, maar dat is op maandagen gebruikelijk.

Vorige week maandag waren er 1.354 nieuwe gevallen. Doordat het dagcijfer deze maandag iets hoger ligt, stijgt het gemiddelde, maar het verschil is minimaal. Eén dag waarop het gemiddelde niet daalt, betekent bovendien niet dat de daling van de afgelopen weken voorbij is.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.710 positieve tests, wat neerkomt op gemiddeld 1.673 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau begin juli, aan het begin van de vierde golf, de 'discopiek'.

Aantal positieve tests per dag

Meeste positieve tests in Rotterdam

Rotterdam telde de meeste positieve tests, hoewel dat er slechts 58 waren. In Amsterdam kregen 57 inwoners bericht van een positieve testuitslag.

Den Haag registreerde 55 nieuwe gevallen. Daarna volgt Ede met 41 positieve tests. Het is de vierde keer in vijf dagen dat de Gelderse plaats in de landelijke top vijf staat. In Ede zijn in de afgelopen week 224 inwoners positief getest, meer dan in de hele provincie Drenthe. Utrecht sluit de top vijf met 35 nieuwe coronagevallen.

Iets meer coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag weer iets toegenomen. Op de intensive cares (ic's) daalde het aantal COVID-19-patiënten echter wel, voor de zesde dag op rij.

Op de ic's liggen nu 164 COVID-19-patiënten, 5 minder dan zondag. Dat is het kleinste aantal sinds 27 juli. In totaal liggen er nu 484 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er elf meer dan zondag, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten afgelopen etmaal met 16 toe tot 320. Op de ic's werden zes nieuwe patiënten opgenomen, de laagste instroom sinds 18 juli. Op de verpleegafdelingen werden 22 mensen met corona binnengebracht. Dat is het kleinste aantal sinds half juli.

LCPS verwacht dat daling in kliniek aanhoudt

"De instroom van COVID-19-patiënten is afgelopen week vooral in de kliniek gedaald, voor de ic is de instroom gelijk gebleven", aldus het LCPS in een toelichting. "De COVID-19-bezetting in zowel de kliniek als de ic is de afgelopen week gedaald. We verwachten dat deze daling deze week aanhoudt", vervolgt de ziekenhuisorganisatie.

Afgelopen vrijdag zakte het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen voor het eerst sinds 23 juli tot onder de vijfhonderd.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Vier sterfgevallen gemeld

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. En wanneer iemand in het weekend sterft aan de gevolgen van een coronabesmetting wordt dit vaak in de loop van maandag geregistreerd. Dat is dan terug te zien in de cijfers van dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 31 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld ruim 4 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 4 augustus.

In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

23,4 miljoen prikken gezet

In Nederland zijn inmiddels 23,4 miljoen coronaprikken gezet. Voor het eerst in weken is het wekelijkse aantal gezette prikken weer gestegen. Met name mensen in de jongere leeftijdsgroepen lieten zich prikken, aldus het RIVM.

Bijna 83 procent van de Nederlandse volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.