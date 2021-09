Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 25 september) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang dagelijks een melding van de corona-update

In het afgelopen etmaal zijn 1.625 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er iets minder dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (1.697).

Het gemiddelde aantal positieve tests zakte na zaterdag 18 september onder de 2.000. In de weken ervoor schommelde dat aantal tussen de 2.000 en 3.000 per dag. Het gemiddelde daalt nu al veertien dagen op rij.

Aantal positieve tests per dag

Aantal patiënten in ziekenhuizen daalt gestaag verder

Het aantal patiënten in de ziekenhuizen, zowel op de verpleegafdelingen als op de ic's, daalt gestaag verder. Momenteel liggen er 470 mensen in het ziekenhuis, 21 minder dan vrijdag.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten met 19 af naar 297. Daarnaast liggen er momenteel 173 mensen met COVID-19 op de ic's, 2 minder dan de dag ervoor.

Vrijdag kwam het aantal coronapatiënten met 491 voor het eerst sinds 23 juli onder de vijfhonderd. In de laatste 2,5 week daalde het aantal opgenomen patiënten met bijna tweehonderd.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Twee sterfgevallen gemeld

Het RIVM meldt verder dat in de afgelopen 24 uur twee sterfgevallen zijn geregistreerd.

Dat deze sterfgevallen in het afgelopen etmaal zijn gemeld, betekent niet dat deze personen daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden. De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren. Tot nu toe zijn ruim achttienduizend inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Ruim 23 miljoen prikken gezet

In Nederland zijn inmiddels 23,4 miljoen coronaprikken gezet. Voor het eerst in weken is het wekelijkse aantal gezette prikken weer gestegen. Met name mensen in de jongere leeftijdsgroepen lieten zich prikken, aldus het RIVM.

Bijna 83 procent van de Nederlandse volwassenen is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.