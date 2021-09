Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zondag 5 september) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

In het afgelopen etmaal zijn 2.393 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er minder dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (2.538).

Het gemiddelde aantal positieve tests schommelt al ruim drie weken tussen de 2.000 en 3.000 per dag. Een op de vijf positieve tests wordt momenteel afgenomen bij Nederlanders die recentelijk in het buitenland zijn geweest.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen licht gestegen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is licht toegenomen. Zondag lagen 680 coronapatiënten in het ziekenhuis, 26 meer dan zaterdag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt al ongeveer een maand tussen de 600 en 700.

Op de intensive cares ligt één coronapatiënt minder dan een dag eerder, namelijk 213. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 467 mensen met het coronavirus, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat waren er een dag eerder 442.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

RIVM meldt twee nieuwe sterfgevallen

Het RIVM meldt verder dat in de afgelopen 24 uur twee nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen aan het licht zijn gekomen.

Dat deze sterfgevallen nu worden gemeld, betekent niet dat deze personen daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden. De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren. Tot nu toe zijn zo'n achttienduizend inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

23 miljoenste prik gezet

In Nederland zijn nu 23 miljoen prikken gezet tegen COVID-19. Die grens is woensdag gepasseerd, liet demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weten. Op 12 augustus meldde hij de 22 miljoenste vaccinatie. Dat betekent dat het drie weken heeft geduurd om een miljoen inentingen uit te voeren.

Het aantal prikken stijgt de laatste weken aanzienlijk langzamer dan aan het begin van de zomer. Toen waren er ongeveer 1,5 miljoen inentingen per week. Vier op de vijf volwassenen zijn inmiddels ingeënt. Daarmee behoort Nederland tot de subtop in Europa.

Het RIVM levert sinds 13 juli alleen nog op dinsdag en donderdag gegevens over het aantal gezette prikken aan. Op het coronadashboard staan 23.013.287 prikken aangegeven.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 51 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld bijna 37.000 doses per dag.