De coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca beschermen waarschijnlijk al na enkele maanden iets minder goed tegen een besmetting met de deltavariant, dan vlak na de tweede prik. Dit is er (nog niet) bekend over hoelang de coronavaccins werken.

De coronavaccins van AstraZeneca en Pfizer werken waarschijnlijk iedere maand na de tweede prik een klein beetje minder goed tegen besmetting met de deltavariant. Dit komt uit Brits onderzoek, waarvan de resultaten donderdag bekend zijn gemaakt. De deltavariant zorgt op dit moment voor bijna alle corona-infecties in Nederland.

De Britten berekenden dat het Pfizer-vaccin twee weken na de tweede prik voor 85 procent beschermt tegen besmetting met de deltavariant. Negentig dagen later is dit gezakt naar 75 procent.

Het AstraZeneca-vaccin beschermt twee weken na de tweede prik voor 67 procent tegen besmetting met de deltavariant. Negentig dagen later is dit nog 61 procent.

Ook bij andere coronavaccins zal de effectiviteit na verloop van tijd dalen. Dit schrijft Gideon Kersten, hoogleraar Vaccinontwikkeling aan de Universiteit Leiden, aan NU.nl. Hoe snel de deltabescherming van de vaccins van Janssen en Moderna daalt, weten we nog niet.

Kersten verwacht dat bij alle coronavaccins de bescherming geleidelijk steeds een beetje minder wordt. De daling zal waarschijnlijk na verloop van tijd wel minder snel gaan. We weten dus nog niet wanneer het Pfizer-vaccin voor bijvoorbeeld minder dan 50 procent effectief zal zijn tegen besmetting.

Het is onduidelijk of de coronavaccins na verloop van tijd ook minder goed beschermen tegen ziekenhuisopname of sterfte als gevolg van besmetting met de deltavariant. Dit is in de Britse studie niet onderzocht. Een onderzoek in New York liet zien dat de coronavaccins in juli net zoveel bescherming tegen ziekenhuisopname boden als eerder in mei. Dit terwijl in deze periode de deltavariant de meest voorkomende variant was geworden in New York.

De kans dat je ondanks vaccinatie zo ernstig ziek wordt dat je naar het ziekenhuis moet, is volgens meerdere onderzoeken erg klein. "Bij sommige vaccins is de bescherming tegen ziekenhuisopname bijna 100 procent", aldus Kersten. "Waarschijnlijk duurt het daarom ook langer voordat de bescherming die is opgebouwd door vaccinatie zoveel aan kracht heeft verloren dat mensen niet goed meer beschermd zijn tegen ernstige ziekte."

Hij verwacht wel dat, als gevaccineerde mensen geen extra coronaprik krijgen, ook de bescherming tegen ernstige ziekte op termijn merkbaar minder goed zal worden.

De Gezondheidsraad brengt in september advies uit over een eventuele extra coronaprik voor volledig gevaccineerden. Op basis van dit advies beslist de regering of een extra prik wordt aangeboden én welke groepen hiervoor in aanmerking komen. Mogelijk wordt dit najaar alleen een extra coronaprik aangeboden aan mensen met een slecht werkend immuunsysteem, of aan ouderen.

In de VS wordt waarschijnlijk op 20 september begonnen met het aanbieden van een derde prik aan alle Amerikanen die minstens acht maanden geleden hun tweede prik kregen. Verschillende Amerikaanse wetenschappers reageerden hier kritisch op.

Er is volgens meerdere experts geen bewijs dat een extra coronaprik nu al nodig is om ziekenhuisopnames en sterfte te voorkomen. Daarnaast heeft een groot gedeelte van de wereldbevolking nog geen enkele prik tegen COVID-19 gehad.

Dit is de belangrijkste reden waarom de gezondheidsorganisatie WHO op dit moment extra prikken bij gevaccineerden afraadt. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, waarschuwde maandag dat de ongelijke verdeling van vaccins wereldwijd de kans op nieuwe gevaarlijke varianten van het coronavirus kan vergroten.