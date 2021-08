Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 18 augustus) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Volg dit verhaal Volgen Krijg dagelijks een melding van de corona-update

In het afgelopen etmaal zijn 2.824 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er een stuk meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (2.460) en het hoogste aantal in bijna twee weken.

De afgelopen tijd was het aantal nieuwe coronagevallen per dag meerdere keren niet compleet doordat niet alle positieve tests op tijd werden doorgegeven. Het kan zijn dat het hoge aantal positieve tests woensdag te verklaren is door de inhaalslag die vervolgens werd gemaakt.

Gemiddeld genomen daalt het aantal positieve coronatests niet meer, blijkt uit de cijfers. De afgelopen zeven dagen zijn er ongeveer evenveel besmettingen gemeld als een week eerder.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Sterkste toename coronapatiënten op ic's in drie weken

Op de intensive care (ic) liggen woensdag 212 coronapatiënten, veertien meer dan dinsdag. Dat is de grootste toename in drie weken, laten cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien.

In totaal liggen er nu 681 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er wel 5 minder dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten af met 19 tot 469.

Op de ic's werden afgelopen etmaal 14 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 59 mensen opgenomen.

Het RIVM verwacht dat in de komende tijd zo'n 16.000 tot 22.000 coronapatiënten nog in het ziekenhuis zullen belanden, van wie 2.200 tot 3.400 op de intensive care. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, sprak op woensdag zijn zorgen uit over het huidige aantal coronagevallen dat nauwelijks nog afneemt.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

RIVM meldt zeven nieuwe sterfgevallen

Het RIVM meldt verder dat in de afgelopen 24 uur zeven nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen aan het licht zijn gekomen. Dat deze sterfgevallen nu worden gemeld, betekent niet dat die mensen daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden. De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren.

Tot nu toe zijn zo'n 18.000 inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

22,4 miljoen prikken gezet

Tot nu toe zijn er ongeveer 22,4 miljoen prikken gezet. Het RIVM levert sinds 13 juli alleen nog op dinsdag en donderdag gegevens over het aantal gezette prikken aan. Dit aantal wordt daarom alleen nog op deze dagen bijgewerkt op het coronadashboard. Op dat dashboard werd dinsdag melding gemaakt van 22.402.305 prikken.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 131 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld zo'n 94.142 doses per dag.