Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (donderdag 12 augustus) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Het RIVM meldt donderdag 2.614 positieve coronatests in de afgelopen 24 uur te hebben geregistreerd. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (2.371). Dat gemiddelde ligt al een tijdje rond de 2.500.

De afgelopen tijd was het dagelijkse aantal nieuwe coronagevallen meerdere keren niet compleet. Niet alle positieve tests werden op tijd doorgegeven. Dat komt doordat de computersystemen van de GGD's 's nachts worden geüpdatet, en soms duren die updates wat langer dan gepland, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

GGD GHOR spreekt van een "verstoring" in het doorgeven van de testresultaten aan het RIVM, maar niet van een storing. Alle systemen werken, alle uitslagen zijn gewoon bekend, gegevens gaan niet verloren en er is goed zicht op de staat van de uitbraak, aldus de organisatie.

Daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zet door

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen gedaald. In totaal houden nu 649 besmette patiënten een bed bezet, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er zeven minder dan een etmaal eerder.



Op de verpleegafdelingen liggen 439 mensen met COVID-19. Dat is een daling van zeven ten opzichte van een dag geleden. Er werden 56 COVID-19-patiënten opgenomen op de verpleegafdelingen.



De intensive cares (ic's) dragen momenteel zorg voor 210 ernstig zieke coronapatiënten, evenveel als woensdag. Er waren negentien nieuwe opnames op de ic's, maar evenveel mensen verlieten de afdeling of zijn overleden, waardoor het aantal opgenomen patiënten gelijk bleef.

RIVM meldt zeven nieuwe sterfgevallen

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is donderdag gestegen met zeven. Dat deze sterfgevallen nu worden gemeld, betekent niet dat de mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren.

Tot nu toe zijn bijna achttienduizend inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

22 miljoenste prik donderdag gezet

Donderdag wordt de 22 miljoenste coronaprik gezet, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op Twitter. Het gaat om zowel eerste als tweede prikken.

Het RIVM levert sinds 13 juli alleen nog op dinsdag en donderdag gegevens over het aantal gezette prikken aan. Dit aantal wordt daarom alleen nog op deze dagen bijgewerkt op het coronadashboard. Op dat dashboard wordt momenteel nog melding gemaakt van 21.955.422 prikken.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 121 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld zo'n 87.268 doses per dag.

71 procent van de volwassen Nederlanders is volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Daarmee staat Nederland op de zevende plek in Europa.