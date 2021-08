Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 7 augustus) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Het RIVM meldt zaterdag 2.448 positieve coronatests in de afgelopen 24 uur te hebben geregistreerd. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (2.596). Het gemiddelde is het laagste niveau in bijna een maand tijd en daalt voor de negentiende dag op rij.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Kleine daling coronapatiënten in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 676 coronapatiënten. Dat zijn er drie minder dan een etmaal eerder, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen nu 201 mensen met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat is een daling van vijf personen ten opzichte van vrijdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten met twee toe, tot 475.

Vrijdag zijn er volgens het LCPS acht COVID-19-patiënten verplaatst naar een ziekenhuis in een andere regio. "De instroom en de bezetting van COVID-19-patiënten zijn in de afgelopen week gestabiliseerd."

Druk door combinatie COVID-19 en reguliere zorg

"Het is druk in de ziekenhuizen door de combinatie van COVID-19-patiënten en reguliere zorg", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). "De ic's liggen vol, vooral met mensen die niet gevaccineerd zijn."

"Omdat we midden in de vakantietijd zitten, is het elke dag weer puzzelen hoe we extra capaciteit kunnen creëren. Door patiënten te verplaatsen wordt gestreefd naar het overal beschikbaar houden van capaciteit voor acute zorg."

Zaterdag zijn 92 nieuwe coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen opgenomen, twee meer dan vrijdag. Hiervan zijn er 17 opgenomen op de intensive care en 75 op verpleegafdelingen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

RIVM meldt negen nieuwe sterfgevallen

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen steeg met negen. Dat deze sterfgevallen nu zijn gemeld, betekent niet dat de mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren.

Tot nu toe zijn bijna achttienduizend inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de onderstaande infographic is het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Meer dan 21 miljoen prikken gezet

Het aantal gezette coronaprikken in Nederland is vorige week de twintig miljoen gepasseerd. Maandag 26 juli werd deze mijlpaal officieel bereikt.

Het RIVM levert sinds 13 juli alleen nog op dinsdag en donderdag gegevens over het aantal gezette prikken aan. Dit aantal wordt daarom alleen nog op deze dagen bijgewerkt op het coronadashboard. Op dat dashboard wordt momenteel melding gemaakt van 21.344.541 prikken.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 175 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld zo'n 125.767 doses per dag.

Gezette prikken volgens coronadashboard

Amsterdam opnieuw grootste aantal nieuwe besmettingen

Amsterdam telde opnieuw het grootste aantal bevestigde besmettingen. In de hoofdstad kregen 233 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Rotterdam met 231 positieve tests en Den Haag met 228.

In Utrecht zijn 149 mensen positief getest. In Midden- en West-Brabant steeg het aantal besmettingen met 131.