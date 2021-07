Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 30 juli) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Het RIVM meldt vrijdag 3.463 positieve coronatests te hebben geregistreerd. Dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (4.160).

Het gemiddelde is mogelijk wel vertekend. Woensdag was er volgens het RIVM mogelijk een onderrapportage vanwege een technische storing. Het is onduidelijk of die donderdag gecorrigeerd werd.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Minder nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur zijn 88 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de drie voorgaande dagen, toen meer dan honderd mensen in een ziekenhuis kwamen te liggen. Het is bovendien vrijwel gelijk aan het aantal nieuwe opnames vorige week vrijdag. Maar het is niet duidelijk of dit het begin van een afvlakking van de groei is.



Intensive cares hebben in de afgelopen dag 14 coronapatiënten opgenomen. Dat waren er woensdag en donderdag 24. Verder belandden 74 coronapatiënten op een verpleegafdeling, tegen 81 op donderdag, 95 op woensdag en 100 op dinsdag.



Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen zeven dagen 697 mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat komt neer op gemiddeld net geen 100 mensen per dag. Dat is een fractie meer dan het gemiddelde in de zeven dagen tot en met donderdag. Het is wel het hoogste niveau sinds 31 mei.



In totaal liggen nu 651 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er drie meer dan op donderdag. Verpleegafdelingen behandelen 475 mensen, 4 meer dan een dag eerder. Op intensive cares kwam één bed vrij. Daar worden nu 176 coronapatiënten verzorgd.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

RIVM meldt zes nieuwe sterfgevallen

Het RIVM ontving in het afgelopen etmaal zes meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Er kan vertraging zitten tussen de melding en de datum van overlijden.

Tot nu toe zijn bijna achtienduizend inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de onderstaande infographic is het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Meer dan twintig miljoen prikken gezet

Het aantal gezette coronaprikken in Nederland is gestegen tot ruim twintig miljoen. Deze mijlpaal werd maandag officieel bereikt, een dag later dan verwacht. Op het coronadasboard van de Rijksoverheid worden inmiddels 20.464.166 prikken gemeld.

Het RIVM levert sinds 13 juli alleen nog op dinsdag en donderdag gegevens over het aantal gezette prikken aan. Dit aantal wordt daarom alleen nog op deze dagen bijgewerkt op het coronadashboard.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 197 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld zo'n 141.000 doses per dag.