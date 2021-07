Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 27 juli) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het RIVM heeft 4.042 positieve coronatests geregistreerd tussen maandag- en dinsdagochtend. Dat zijn er veel minder dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (5.335).

Volgens demissionair premier Mark Rutte is het aantal besmettingen inmiddels op een 'plateau' beland.

De verwachting van het RIVM dat het aantal nieuwe gevallen in de loop van vorige week in een dalende lijn zou komen, lijkt te zijn uitgekomen. Vorige week werden iedere dag steevast vier- tot zesduizend positieve tests gemeld.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Meer dan 600 coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 616, blijkt dinsdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het grootste aantal sinds half juni en een toename van 39 ten opzichte van maandag.

Op de intensive care (ic) liggen 159 coronapatiënten, een stijging van 19 ten opzichte van maandag. Toen werd al het grootste aantal ic-opnames gemeld in ruim één maand tijd.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt nu al bijna twee weken met de dag toe. Ziekenhuizen hielden hier ook rekening mee, omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen weken hard is gestegen.

RIVM meldt drie nieuwe sterfgevallen

Het RIVM ontving in het afgelopen etmaal drie meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze drie patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Er kan vertraging zitten tussen de melding en de datum van overlijden.

Tot nu toe zijn bijna achttienduizend inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de onderstaande infographic is het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Meer dan twintig miljoen prikken gezet

Het aantal gezette coronaprikken in Nederland is gestegen naar ruim twintig miljoen. Deze mijlpaal werd maandag officieel bereikt, een dag later dan verwacht. In totaal zijn 20.254.917 prikken gezet.

Het RIVM levert sinds 13 juli alleen nog op dinsdag en donderdag gegevens over het aantal gezette prikken aan. Dit aantal wordt daarom alleen nog op deze dagen bijgewerkt op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 205 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld zo'n 147.000 doses per dag.