Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 23 juli) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Volg dit verhaal Volgen Krijg dagelijks een melding van de corona-update

In het afgelopen etmaal zijn 6.453 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er opnieuw fors minder dan de voorgaande week, toen regelmatig meer dan 10.000 besmettingen werden gemeld. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is de piek van de plotselinge coronagolf achter ons en is het aantal nieuwe besmettingen gestabiliseerd.

Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen is verder gedaald. Donderdag bedroeg dat gemiddelde 8.780. Deze vrijdag ligt het gemiddelde op 8.083 positieve tests per dag.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt met 41

In het afgelopen etmaal zijn 84 COVID-19-patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Daarmee is het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gestegen naar 477.

Donderdag ging het nog om 436 covidpatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Enkele tientallen van hen zijn dus uit het ziekenhuis ontslagen of overleden.

Op de intensivecareafdelingen werden 7 mensen binnengebracht, 4 minder dan één dag eerder. Desondanks bleef de ic-bezetting gelijk aan gisteren (107 coronapatiënten). Er liggen 578 patiënten zonder COVID-19 op de ic's, waarmee in totaal 685 ic-bedden bezet zijn.

RIVM meldt drie nieuwe sterfgevallen

Het RIVM ontving in het afgelopen etmaal opnieuw drie meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen, evenveel als het etmaal ervoor. Dit hoeft niet te betekenen dat er in de afgelopen 24 uur drie personen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Er kan vertraging zitten tussen de melding en de datum van overlijden.

Tot nu toe zijn bijna achttienduizend inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Meer dan 19,6 miljoen prikken gezet

Het aantal gezette coronaprikken in Nederland is gestegen tot ruim 19,6 miljoen. Dit weekend wordt waarschijnlijk de twintig miljoenste prik gezet.

Het RIVM levert sinds 13 juli alleen nog op dinsdag en donderdag gegevens over het aantal gezette prikken aan. Dit aantal wordt daarom alleen nog op deze dagen bijgewerkt op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 194 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld zo'n 140.000 doses per dag.