Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (maandag 19 juli) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Het RIVM meldt maandag 8.932 nieuwe positieve tests. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (10.113). Vergeleken met afgelopen maandag is het aantal positieve tests gestegen. Toen werden er na correctie 8.454 positieve tests gemeld.

In de vijf voorgaande dagen waren er meer dan tienduizend positieve tests. Op drie van die vijf dagen kwam het cijfer boven de elfduizend uit.

Het is de negentiende dag op rij dat het gemiddelde stijgt. De toename gaat de laatste dagen iets minder snel dan daarvoor.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

361 coronapatiënten in het ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben het totale aantal opgenomen coronapatiënten in één dag met vijftig zien toenemen. Dat is de grootste stijging sinds 10 mei. In totaal liggen nu 361 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ook de instroom van nieuwe coronapatiënten is relatief hoog. Op verpleegafdelingen kwamen er het afgelopen etmaal 54 patiënten bij, het grootste aantal sinds 5 juni. In totaal liggen daar nu 277 coronapatiënten.

Op de ic's werden 8 mensen binnengebracht, het grootste aantal sinds 10 juni. Met 84 ernstig zieke coronapatiënten in totaal is de bezetting daar nu op hetzelfde niveau als precies een week geleden.

Ziekenhuizen verwachten verdere toename opnames

De ziekenhuizen verwachten een verdere toename van het aantal opnames, aangezien het aantal besmettingen de afgelopen weken hard is gestegen. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers zei vorige week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten kan stijgen tot circa 800. Hij verwacht dat ziekenhuizen dit aan zullen kunnen.

Meer coronazorg betekent echter ook dat minder capaciteit zal overblijven voor het inhalen van uitgestelde behandelingen. Door de enorme druk die het coronavirus op de ziekenhuiszorg heeft gelegd, moet nog een heel 'stuwmeer' worden weggewerkt.

Aandeel ziekenhuisopnames naar verwachting kleiner

Hoewel de besmettingscijfers nu ongeveer zo hoog zijn als op de piek van eind vorig jaar, is de verwachting dat nu een kleiner deel van de mensen die het virus oplopen in het ziekenhuis zal belanden.

In de eerste plaats raken nu vooral jongeren besmet. Zij stonden achteraan bij de vaccinaties, juist omdat jonge mensen zelden zo ziek worden van het coronavirus dat ze moeten worden opgenomen. Verder blijkt uit tal van onderzoeken dat mensen die volledig zijn gevaccineerd, en desondanks besmet raken, een veel kleiner risico lopen om zo ziek te worden dat ze naar het ziekenhuis moeten.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

RIVM meldt twee nieuwe sterfgevallen

Het RIVM ontving het afgelopen etmaal twee meldingen van een coronagerelateerd sterfgeval. Dit hoeft niet te betekenen dat er de afgelopen 24 uur één persoon is overleden aan de gevolgen van het virus. Er kan vertraging zitten tussen de melding en de datum van overlijden.

Tot nu toe zijn bijna achttienduizend inwoners van Nederland aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Meer dan negentien miljoen prikken gezet

Het aantal gezette coronaprikken in Nederland is gestegen tot boven de negentien miljoen. Zondag is in Nederland de negentien miljoenste prik gezet, meldde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Op het coronadashboard stonden donderdag 18,4 miljoen prikken aangegeven. Het RIVM levert sinds 13 juli alleen nog op dinsdag en donderdag gegevens aan over het aantal gezette prikken. Dit aantal wordt daarom alleen nog op deze dagen bijgewerkt op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 236 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld zo'n 169.000 doses per dag.