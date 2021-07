Een flink deel van de mensen die ziek worden van het coronavirus heeft hier maanden later nog last van. Maar hoe deze klachten precies ontstaan en hoeveel mensen dusdanig veel klachten hebben dat ze niet naar hun werk kunnen, weten we nog niet.

Als je drie maanden na een corona-infectie nog klachten hebt, dan spreken we van langdurige covid, vertelt Menno de Jong, hoogleraar Klinische Virologie aan het Amsterdam UMC, aan NU.nl.

De Jong doet op dit moment onderzoek naar langdurige klachten na een corona-infectie. Hij legt uit dat vermoeidheid de voornaamste klacht is bij mensen die zich maanden na COVID-19 nog niet goed voelen. Daarnaast heeft een deel van de mensen bijvoorbeeld reuk- en smaakproblemen. Ook hebben mensen soms last van kortademigheid. Dit laatste geldt vooral voor mensen die zo ziek waren dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.

De verschillende klachten hebben waarschijnlijk ook een verschillende oorsprong, zo vertelt De Jong. "Je kunt je voorstellen dat iemand die met een flinke longontsteking op de ic gelegen heeft nog lang last van kortademigheid houdt, en dat de oorzaken hiervan heel anders zijn dan bij iemand die een milde infectie had en na zes maanden nog vermoeid is."

Ongeveer 30 procent van de mensen die thuis COVID-19 doormaakten, heeft na drie maanden nog klachten. Van de mensen die met COVID-19 op de intensive care lagen, had 80 procent na drie maanden nog klachten, bleek uit het onderzoek van De Jong.

Na verloop van tijd herstelt een deel van de mensen wel volledig. Na negen maanden had 20 procent van de mensen die thuis een corona-infectie doormaakten nog klachten. Bij de mensen die op de ic hadden gelegen, was dit ruim 50 procent.

Deze resultaten zijn grotendeels in lijn met die van onderzoeken in het buitenland. In een Brits onderzoek zei bijvoorbeeld 38 procent van de ondervraagden dat ze drie maanden na een corona-infectie nog klachten hadden. In een Noors onderzoek is vastgesteld dat ongeveer een derde van de deelnemers een half jaar na COVID-19 nog vermoeid was.

De Jong legt uit dat het wel lastig is om te bepalen welk deel van de klachten een direct gevolg van het doormaken van COVID-19 zijn, en welk deel meer een indirect gevolg van de coronapandemie. "Ook mensen die geen COVID-19 hebben meegemaakt, kunnen moe zijn van de stress als gevolg van de pandemie en de maatregelen", aldus De Jong.

Er lopen daarom nu ook onderzoeken naar langdurige coronaklachten, waaronder een onderzoek van het RIVM, waar ook mensen die geen COVID-19 hebben doorgemaakt aan deelnemen. Deze mensen vormen een zogenoemde controlegroep.

Vrouwen en mensen met obesitas lopen een hoger risico op langdurige covid. Dit werd geconcludeerd in onder meer het onderzoek van De Jong en Brits onderzoek waarvoor bijna zevenduizend mensen die COVID-19 hebben gehad zijn ondervraagd.

De Jong vond geen verband tussen leeftijd en klachten drie maanden na de corona-infectie. Jonge mensen lijken dus geen kleinere kans te hebben op langdurige coronaklachten.

Wat het betekent voor de samenleving dat mogelijk een op de vijf mensen na zes maanden nog klachten heeft, weten we nog niet. "Een gedeelte van de mensen zal zich nog moe voelen, maar wel in staat zijn om zijn dagelijkse werkzaamheden uit te voeren, terwijl er ook mensen zijn die zo vermoeid zijn dat ze lange tijd thuiszitten", aldus De Jong.

Hoeveel mensen door hun klachten ernstig worden beperkt in hun dagelijks functioneren, weten we nu nog niet. "Zelfs als maar bij een op de honderd COVID-19-gevallen iemand langere tijd thuiszit, dan nog gaat dit om enorm veel mensen. Dat is voor die mensen een probleem, maar natuurlijk ook voor de samenleving."