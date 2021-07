Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zondag 11 juli) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Sinds eind juni publiceert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) alleen doordeweeks nog de ziekenhuiscijfers wegens het kleine aantal coronapatiënten. Daarom ontbreken deze cijfers in dit bericht.

Het aantal positieve coronatests is voor het eerst in bijna twee weken kleiner dan de dag ervoor. Zondag meldt het RIVM 9.398 nieuwe positieve tests. Wel zijn het er opnieuw fors meer dan het gemiddelde over de laatste zeven dagen (5.630). Op het coronadashboard wordt een achterstand in de administratie gemeld, waardoor het aantal positieve tests in werkelijkheid groter is dan het gemelde aantal.

Het RIVM zegt in gesprek met NU.nl dat er bij het instituut geen sprake is van een achterstand in de administratie en dat het onduidelijk is waarom dat op het coronadashboard gemeld wordt.

Het grote aantal positieve tests valt gedeeltelijk te verklaren doordat meer mensen zich lieten testen bij de GGD, maar ook het percentage positieve tests stijgt. Iets meer dan een week geleden bracht 3 procent van alle uitgevoerde tests bij de GGD een besmetting aan het licht. Dat is opgelopen tot ongeveer 14 procent. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer mensen besmet zijn.

Als gevolg van de stijging in het aantal positieve testen de afgelopen dagen, heeft het kabinet het testen voor toegang tot half augustus teruggeschroefd.

Verbetering: eerder schreven we in dit artikel dat het aantal positieve tests licht gedaald was. Dat was voordat op het coronadashboard gemeld werd dat er een achterstand in de administratie is.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

RIVM meldt nul nieuwe sterfgevallen

Het RIVM ontving het afgelopen etmaal geen meldingen van coronagerelateerde sterfgevallen. Dat betekent niet dat er de afgelopen 24 uur daadwerkelijk nul patiënten zijn overleden aan de gevolgen van het virus; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Tot nu toe zijn meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Bijna achttien miljoen prikken gezet

Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn bijna achttien miljoen prikken gezet. Op het coronadashboard staan nu 17,8 miljoen prikken aangegeven.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 245 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld ruim 176.000 doses per dag.