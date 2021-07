Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (donderdag 8 juli) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

RIVM meldt 5.475 positieve tests

Het aantal positieve coronatests stijgt voor de negende dag op rij. Donderdag meldt het RIVM 5.475 nieuwe positieve tests. Dat is het grootste aantal sinds 14 mei. Bovendien zijn het er opnieuw fors meer dan het gemiddelde over de laatste zeven dagen (2.308).

Het groeiend aantal positieve tests heeft mogelijk voor een deel te maken met Testen voor Toegang. Mensen die op stap willen, moeten sinds vorige week een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag laten zien om naar binnen te mogen. Daardoor zijn er de afgelopen dagen veel meer tests gedaan.

Veel positief geteste mensen hebben het coronavirus opgelopen in een café of discotheek. Van de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca. Ruim de helft (55 procent) van de positieve tests werd afgenomen bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Toename besmettingen (nog) niet te zien in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is voor het eerst sinds 13 september tot onder de tweehonderd gedaald, blijkt uit de dagcijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen 196 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, dat zijn er 10 minder dan dinsdag.

Minder dan honderd coronapatiënten op intensive cares

Op de intensive cares (ic's) liggen inmiddels weer minder dan honderd coronapatiënten, nadat dat eerder deze week voor het eerst sinds september gebeurde. Op de ic's liggen nu negentig coronapatiënten, veertien minder dan de dag ervoor. Dat is het kleinste aantal sinds 21 september. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen steeg met vier naar 106.

De prognose van het LCPS is dat het aantal COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen zal blijven dalen.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

RIVM meldt twee nieuwe sterfgevallen

Het aantal geregistreerde coronagerelateerde sterfgevallen blijft uiterst laag. Hiervan ontving het RIVM het afgelopen etmaal twee meldingen. Deze patiënten zijn niet per se in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Tot nu toe zijn meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Ruim 17 miljoen prikken gezet

Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn ruim 17 miljoen prikken gezet. Op het coronadashboard staan nu 17,3 miljoen prikken aangegeven.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 258 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld ruim 186.000 doses per dag.