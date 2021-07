De deltavariant van het coronavirus maakte volgens cijfers van het RIVM twee weken geleden bijna 20 procent van de besmettingen uit. Dit weten we nu over hoe goed de in Nederland gebruikte coronavaccins tegen deze variant werken.

Pfizer/BioNTech

Volgens Engels onderzoek werkt het Pfizer/BioNTech-vaccin nog steeds goed tegen de deltavariant. Volledige vaccinatie met dit vaccin beschermt volgens de Engelsen voor ongeveer 88 procent tegen COVID-19. Het Pfizer-vaccin beschermt je tegen de deltavariant wel iets minder goed dan tegen de alfavariant, ook wel bekend als de Britse variant.

Dit geldt zeker als je maar één prik hebt gehad. De bescherming is dan 33 procent, terwijl dat bij de alfavariant nog zo'n 50 procent was.

Alle coronavaccins zijn beter in het voorkomen van ernstige COVID-19 dan in het voorkomen van de mildere gevallen. Als je alleen kijkt naar ziekenhuisopnames als gevolg van besmetting met de deltavariant, dan beschermt het Pfizer-vaccin volgens de Engelsen voor ongeveer 96 procent. Dit is vergelijkbaar met de bescherming tegen de alfavariant. Twee weken na de eerste dosis werkt het Pfizer-vaccin al voor 94 procent tegen ziekenhuisopname.

Israëlisch onderzoek, waarvan de resultaten maandag naar buiten kwamen, concludeert dat de bescherming slechter is. Het vaccin zou slechts een effectiviteit van 64 procent hebben tegen COVID-19. De bescherming tegen ziekenhuisopname was nog wel steeds hoog (93 procent).

Het is alleen onduidelijk op basis van hoeveel coronagevallen ze tot deze conclusie zijn gekomen. Het is ook niet bekend waarom de Israëlische cijfers afwijken van de Engelse.

Samenvatting bescherming tegen deltavariant:

Bescherming tegen COVID-19 na één vaccinatie: 33 procent (Engeland)

Bescherming tegen ziekenhuisopname na één vaccinatie: 94 procent (Engeland)

Bescherming tegen COVID-19 na twee vaccinaties: 64 procent (Israël), 88 procent (Engeland)

Bescherming tegen ziekenhuisopname na twee vaccinaties: 93 procent (Israël), 96 procent (Engeland)

AstraZeneca

Engels onderzoek liet ook zien dat twee doses van het AstraZeneca-vaccin voor 67 procent beschermt tegen COVID-19 veroorzaakt door de deltavariant. Ook beschermt volledige vaccinatie voor 92 procent tegen ziekenhuisopname als gevolg van een besmetting met de deltavariant.

Eén dosis van het AstraZeneca-vaccin beschermt voor ongeveer 71 procent tegen ziekenhuisopname. De bescherming tegen COVID-19 in het algemeen is na één prik ook bij het AstraZeneca-vaccin laag, namelijk 33 procent.

Samenvatting bescherming tegen deltavariant:

Bescherming tegen COVID-19 na één vaccinatie: 33 procent (Engeland)

Bescherming tegen ziekenhuisopname na één vaccinatie: 71 procent (Engeland)

Bescherming tegen COVID-19 na twee vaccinaties: 67 procent (Engeland)

Bescherming tegen ziekenhuisopname na twee vaccinaties: 92 procent (Engeland)

Moderna

Omdat er in Engeland veel minder wordt gevaccineerd met het Moderna-vaccin, zijn er daar geen gegevens over de effectiviteit van dit vaccin tegen de deltavariant. Uit Canadees onderzoek zijn wel cijfers bekend over de werkzaamheid van het Moderna-vaccin.

Eén dosis van het Moderna-vaccin beschermt volgens de Canadezen voor 72 procent tegen COVID-19 veroorzaakt door de deltavariant. Ook beschermt één dosis voor 96 procent tegen ziekenhuisopname en sterfte als gevolg van een besmetting met de deltavariant. Deze cijfers zijn berekend op basis van een vrij kleine groep mensen. De percentages zijn daarom nog onzeker.

Er hadden in Canada nog te weinig mensen al een tweede dosis van het Moderna-vaccin gehad om de effectiviteit na de tweede dosis te berekenen.

Samenvatting bescherming tegen deltavariant:

Bescherming tegen COVID-19 na één vaccinatie: 72 procent (Canada)

Bescherming tegen ziekenhuisopname en sterfte na één vaccinatie: 96 procent (Canada)

Bescherming na twee vaccinaties: onbekend

Janssen

Net als bij Moderna geldt voor het Janssen-vaccin dat er voor dit vaccin geen gegevens uit Engeland zijn. Het vaccin wordt daar op dit moment niet gebruikt.

Johnson en Johnson, het moederbedrijf van Janssen, maakte op 1 juli wel de resultaten van eigen onderzoek bekend. Hierin lieten ze zien dat de antistoffen die je aanmaakt na vaccinatie nog steeds werken tegen de deltavariant. Ook voor dit vaccin geldt dat het beter lijkt te werken tegen de alfavariant dan de deltavariant.

Wat de effectiviteit van het Janssen-vaccin is tegen de deltavariant, is op basis van het onderzoek dat er nu is nog niet te zeggen.