De deltavariant, ook wel de Indiase variant, zorgde volgens onderzoek van het RIVM twee weken geleden voor ruim 9 procent van de besmettingen in Nederland. Het is de verwachting dat deze variant al snel de meest voorkomende variant in Nederland gaat zijn. Dit weten we er nu over.

De deltavariant is 40 tot 60 procent besmettelijker dan de nu dominante alfavariant, ook wel de Britse variant, van het coronavirus, vertelt infectieziektenepidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc aan NU.nl. Dit betekent dat wanneer één persoon besmet is met de deltavariant, hij of zij gemiddeld meer personen aansteekt dan wanneer diegene besmet is met de alfavariant.

Er wordt op dit moment nog onderzocht of de deltavariant ook vaker voor ernstige ziekte zorgt dan de alfavariant. Er zijn in Engeland en Schotland aanwijzingen gevonden dat ongevaccineerden die besmet raken met de deltavariant, vaker moeten worden opgenomen in het ziekenhuis dan ongevaccineerden die besmet zijn met de alfavariant. Volgens gezondheidsdienst Public Health England is er alleen meer onderzoek nodig om hierover harde conclusies te trekken.

De coronavaccins werken goed in het voorkomen van ziekenhuisopname als gevolg van besmetting met de deltavariant. Uit Engels onderzoek blijkt dat de vaccins van Pfizer en AstraZeneca ook bij de deltavariant ruim 90 procent bescherming tegen ziekenhuisopname bieden.

Tostmann legt uit dat de coronavaccins wel minder goed lijken te werken tegen met name milde COVID-19 als je nog maar één van de twee prikken hebt gehad en dus nog niet volledig gevaccineerd bent. Dit heeft volgens Tostmann twee belangrijke gevolgen: "Je kunt na één prik nog steeds best ziek worden én er kan na één prik meer verspreiding blijven plaatsvinden dan na twee prikken."

Experts zijn het er nog niet over eens wanneer de opkomst van de deltavariant voor problemen kan gaan zorgen. Het RIVM zei dinsdag een relatief rustige zomer te verwachten, vanwege het kleine totale aantal besmettingen op dit moment. Tostmann maakt zich nu al best wel zorgen. Door de opkomst van de deltavariant, de snelle versoepelingen en het feit dat veel, met name jonge mensen, nog niet gevaccineerd zijn, kan volgens Tostmann het aantal besmettingen snel gaan toenemen.

Dit kan bij nog niet en deels gevaccineerde mensen als gevolg hebben dat er in deze groep meer ziekenhuisopnames en langdurige gezondheidsklachten ontstaan als gevolg van een COVID-19-besmetting. Ook zou een nieuwe toestroom van COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen als gevolg hebben dat een deel van de inhaalzorg toch nog moet wachten.

Op de langere termijn kan de deltavariant het voorkomen van uitbraken in ieder geval lastiger maken, zo stelt ook het RIVM. Om te voorkomen dat het coronavirus nog voor grote uitbraken kan zorgen en de zorg onder druk kan zetten, is het volgens epidemioloog Patricia Bruijning noodzakelijk dat er genoeg mensen zijn gevaccineerd, zo legde ze maandag in Nieuwsuur uit.

De vaccinatiegraad die je nodig hebt om grote uitbraken te voorkomen, is hoger wanneer een variant besmettelijker is, zoals de deltavariant. Als de vaccinatiegraad hoog genoeg is, kunnen er nog kleine uitbraken ontstaan, maar dan zal het coronavirus volgens Bruijning niet meer massaal rondgaan.

Dit is een van de redenen waarom de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, net zoals de Gezondheidsraad, nu aanraadt kinderen tussen de twaalf en zeventien jaar te vaccineren. Dit kan helpen om corona-uitbraken in het najaar te voorkomen.