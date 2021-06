Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (donderdag 24 juni) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Volg dit verhaal Volgen Krijg dagelijks een melding van de corona-update

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is voor het eerst sinds september vorig jaar gedaald tot onder de 400. Ziekenhuizen behandelen donderdag 392 mensen vanwege COVID-19.

Van hen liggen 234 op verpleegafdelingen, 21 minder dan op woensdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met twaalf naar 158.

Ziekenhuizen hoeven de laatste weken steeds minder nieuwe coronapatiënten op te nemen. In de afgelopen 24 uur belandden slechts twaalf mensen vanwege COVID-19 op een verpleegafdeling of ic. Dat is het kleinste aantal sinds oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van gegevens daarover.

Van die twaalf nieuwe patiënten was slechts één persoon er zo slecht aan toe dat hij of zij op een intensive care moest worden opgenomen, en ook zo'n klein aantal is niet eerder voorgekomen bij het LCPS.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

RIVM meldt 716 positieve tests

Het RIVM meldt donderdag 716 nieuwe positieve tests. Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde over de laatste zeven dagen (711).

Het instituut meldde dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers dat na de zomer mogelijk een nieuwe coronagolf volgt. Dat kan grotendeels worden voorkomen als kinderen worden ingeënt.

Volgens het RIVM gaat de deltavariant - voorheen bekend als de Indiase variant - deze zomer dominant worden. Die coronavirusvariant is besmettelijker dan de oorspronkelijke variant. In Amsterdam worden nu al vier op de tien besmettingen veroorzaakt door de deltavariant.

Het is niet duidelijk of mensen ook zieker van de deltavariant worden. Vaccins voorkomen de meeste ziekenhuisopnames na een besmetting met de variant.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

RIVM meldt één nieuw sterfgeval

In het afgelopen etmaal ontving het RIVM één melding over een coronagerelateerd sterfgeval. Deze patiënten is niet per se in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Tot nu toe zijn meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Overledenen per dag sinds 5 april 2021

14,4 miljoen prikken gezet

Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn meer dan 14,4 miljoen prikken gezet. In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 280 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld ruim 201.450 doses per dag.

Inmiddels kan elke volwassene die een coronaprik wil een vaccinatieafspraak maken. Vanaf woensdag kunnen Nederlanders ook een afspraak maken voor een Janssen-prik.

Het telefoonnummer dat daar woensdag speciaal voor werd geopend, werd in de eerste uren ruim twee miljoen keer gebeld. Ook donderdag is het nog druk bij de lijn. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 afspraken voor het Janssen-vaccin gemaakt.

Als gevolg van een storing bij de GGD zijn gegevens over de eerste en tweede prikken in de afgelopen week niet geregistreerd. Daardoor is het nu niet mogelijk om daar een grafiek van te laten zien.