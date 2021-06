Als je niet of deels gevaccineerd op reis gaat moet je deze zomer in de meeste Europese landen een negatief testbewijs laten zien. Maar niet ieder land stelt dezelfde eisen. Als je nu naar België gaat heb je een PCR-test nodig, terwijl in Duitsland een antigeentest voldoende is. Dit is het verschil tussen deze testen.

Als je je laat testen dan is het belangrijkste verschil tussen de antigeentest en de PCR-test de snelheid. Bij beide testen wordt er met een wattenstaafje neus- en/of keelslijm afgenomen. Bij een PCR-test wordt het watje vervolgens opgestuurd naar een laboratorium dat het neus- of keelslijm analyseert. Bij een antigeentest hoeft dit niet, je kan de uitslag meestal binnen een kwartier aflezen.

Ook de thuistesten die nu bij de drogist en apotheek worden verkocht zijn antigeentesten. De thuisvariant van de antigeentest is alleen meestal niet geschikt als testbewijs, omdat je bijna altijd een certificaat nodig hebt waarmee je aantoont dat je negatief getest bent. Wat je precies nodig hebt om naar een ander land te reizen is te vinden op Nederland wereldwijd.

Teststrookje waarmee je de uitslag van een antigeentest kunt zien. Teststrookje waarmee je de uitslag van een antigeentest kunt zien. Foto: ANP

De antigeentest is minder betrouwbaar dan de PCR-test. Als de antigeentest positief is, dan kan je er bijna zeker van zijn dat je ook daadwerkelijk besmet bent met het coronavirus. Hier is de antigeentest bijna net zo goed in, als de PCR-test. Maar als je negatief test kan je er niet helemaal zeker van zijn dat je niet besmet bent met het coronavirus. Dit geldt voor zowel de PCR-test als de antigeentest. De antigeentest mist alleen meer besmettingen dan een PCR-test.

In maart is er een analyse gepubliceerd van bijna vijftig onderzoeken, waarin is gekeken hoe betrouwbaar de antigeentesten zijn. Van de mensen zonder klachten die volgens een PCR-test besmet waren met het coronavirus, testte ongeveer 60 procent ook positief met een antigeentest. Dit cijfer is wel onzeker. Het daadwerkelijke percentage kan hoger (maximaal 74 procent) of lager (minimaal 40 procent) liggen. Bij mensen met klachten doen antigeentesten het over het algemeen beter.

Een antigeentest toont ook iets anders aan dan een PCR-test. Het coronavirus virus is een stuk genetisch materiaal dat ingepakt is in eiwitten en vetten. De PCR-test toont een kenmerkend stukje genetisch materiaal van het coronavirus aan. De antigeentest toont juist kenmerkende eiwitten, zogenaamde antigenen, aan. Antigenen zijn ook de eiwitten waarop je immuunsysteem reageert wanneer je wordt gevaccineerd tegen het coronavirus of wanneer je besmet raakt. Tegen deze antigenen worden antistoffen aangemaakt.

Dit tonen de coronatesten aan. Dit tonen de coronatesten aan. Foto: Bart-Jan Dekker

Voor reizen in juli en augustus kan je gratis een PCR-test of antigeentest laten doen. Tot die tijd is een antigeentest meestal goedkoper. Hoeveel de antigeentest of PCR-test precies kost, verschilt per aanbieder. Over het algemeen is het verschil enkele tientallen euro's.

Als je klachten hebt dan kan je je nog altijd zonder kosten laten testen bij de GGD. De GGD geeft alleen geen COVID-vrij-verklaring af om naar het buitenland te reizen. Daarvoor moet je dus tot 1 juli naar een commerciële aanbieder.