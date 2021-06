Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 22 juni) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Verpleegafdelingen en intensive cares behandelen dinsdag 462 mensen vanwege COVID-19, het kleinste aantal sinds 22 september. Het is de tweede dag op rij dat ziekenhuizen minder dan 500 coronapatiënten verzorgen.



Het aantal ic-patiënten kwam voor de tweede achtereenvolgende dag onder de 200 uit. Intensive cares behandelen nog 185 mensen vanwege corona, 12 minder dan op maandag. Op de verpleegafdelingen liggen nog 277 coronapatiënten. Dat zijn er 17 minder dan een dag eerder.



In de afgelopen 24 uur belandden 23 mensen vanwege COVID-19 op een intensive care of verpleegafdeling. In de afgelopen zeven dagen namen ziekenhuizen 223 nieuwe patiënten op. Dat is het kleinste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in oktober begon met het delen van die gegevens. Half mei waren er soms meer dan 300 opnames per dag.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

RIVM meldt 724 positieve tests

Het RIVM meldt dinsdag 724 nieuwe positieve tests. Dat zijn er 11,3 procent minder dan gemiddeld in de laatste zeven dagen (816).

Doordat het aantal besmettingen in de laatste weken fors is afgenomen, ziet het demissionaire kabinet kans om grote versoepelingen door te voeren. Dinsdag maakt het RIVM de cijfers van de afgelopen week bekend.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

RIVM meldt 3 nieuwe sterfgevallen

In het afgelopen etmaal ontving het RIVM 3 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet per se in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Tot nu toe zijn meer dan 17.000 inwoners van Nederland aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

14 miljoen prikken gezet

Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn meer dan 14 miljoen prikken gezet. In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 283 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld ruim 203.500 doses per dag.

Inmiddels kan elke volwassene die een coronaprik wil een vaccinatieafspraak maken. Later deze week wordt het ook mogelijk om te kiezen voor het Janssen-vaccin.

Als gevolg van een storing bij de GGD zijn gegevens over de eerste en tweede prikken afgelopen week niet geregistreerd. Daarom is het nu niet mogelijk hier een grafiek van te laten zien.

Afgelopen week werden 1,4 miljoen Nederlanders gevaccineerd tegen COVID-19. Dat zijn er, zoals verwacht, minder dan het record van de week ervoor, toen bijna 1,7 miljoen mensen een prik kregen.

Dat er iets minder is geprikt, komt doordat Nederland minder vaccindoses heeft gekregen van de fabrikanten.