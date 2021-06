De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA is van plan een waarschuwing voor een hartspierontsteking (myocarditis) en een ontsteking van het hartzakje (pericarditis) aan de Amerikaanse bijsluiter van de coronavaccins van Moderna en Pfizer toe te voegen. Dit vertelde het hoofd vaccinatieontwikkeling van de FDA 23 juni. Om wat voor ontstekingen gaat het en wat weten we nu over deze mogelijke bijwerking?

Volgens experts van het CDC, het Amerikaanse equivalent van het RIVM, is er waarschijnlijk een verband tussen een vaccinatie met het Pfizer- of Moderna-coronavaccin en een hartspierontsteking en hartzakjeontsteking bij tieners en jongvolwassenen.

Het is volgens de Amerikaanse cijfers een zeldzame bijwerking. Bij personen tussen de 12 en 39 jaar kwam hartspier- of hartzakjeontsteking per miljoen gezette vaccins dertien keer binnen drie weken na de tweede prik voor.

Een hartspier- of hartzakjeontsteking heeft meestal geen ernstige gevolgen. Ook een besmetting met het coronavirus kan in zeldzame gevallen tot een ontstoken hartspier of hartzakje leiden.

Bij personen ouder dan veertig jaar zijn er geen aanwijzingen voor een verband tussen deze ontstekingen en vaccinatie.

De voordelen van vaccinatie wegen volgens wetenschappers van het CDC ook bij jonge mensen nog steeds op tegen de nadelen. Zij berekenden dat de kans op ziekenhuisopname door COVID-19 in de VS in alle leeftijdsgroepen nog steeds een stuk groter is dan de kans dat je na vaccinatie een hartspierontsteking krijgt.

Illustratie van het hart. Illustratie van het hart. Foto: Bart-Jan Dekker

Mogelijke bijwerking vooral gemeld na tweede prik

Een hartspierontsteking en hartzakjeontsteking na vaccinatie lijkt vaker voor te komen bij jonge mannen dan bij jonge vrouwen.

Ook zijn deze ontstekingen vaker na de tweede dan na de eerste prik gezien. De klachten beginnen meestal binnen een week na de vaccinatie.

Klachten gaan meestal vanzelf over

Een ontstoken hartspier of een ontstoken hartzakje is niet iets nieuws. Het gaat volgens het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb vaak vanzelf voorbij. Uit de Amerikaanse gegevens blijkt dat in de meeste na een vaccinatie gemelde gevallen de patiënt ook goed herstelt.

Een enkele keer kan zo'n ontsteking wel ernstig zijn en ervoor zorgen dat het hart het bloed niet meer goed kan rondpompen. Mensen die na vaccinatie last krijgen van pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen moeten daarom contact opnemen met de huisarts, aldus Lareb.

Ontsteking hartspier en hartzakje kan door meerdere dingen worden veroorzaakt

Normaal gesproken komt een ontsteking aan de hartspier of het hartzakje volgens het Lareb jaarlijks bij ongeveer 1 tot 10 op de 100.000 mensen voor. David Smeekes, arts bij de Hartstichting, legt uit dat we niet precies weten hoe vaak deze ontstekingen voorkomen. Dat komt doordat ze regelmatig niet worden herkend. De klachten lijken vaak op die van de griep.

Een ontstoken hartspier of ontstoken hartzakje kan door verschillende dingen worden veroorzaakt. De ontsteking ontstaat meestal door een besmetting met een virus, zoals het griepvirus. Ook een infectie met een bacterie of een parasiet, overgevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen, bestraling en sommige auto-immuunziekten kunnen voor dit ziektebeeld zorgen. Smeekes onderschrijft dat ook een besmetting met het coronavirus voor een ontstoken hartspier of hartzakje kan zorgen.

Daarnaast kan mogelijk een vaccinatie met het vaccin van Pfizer of Moderna bijdragen aan het ontstaan van zo'n ontsteking.

Waarom is deze mogelijke bijwerking nu pas aan het licht gekomen?

Volgens de Amerikaanse cijfers is een hartspierontsteking of hartzakjeontsteking na een vaccinatie erg zeldzaam. Bijwerkingen die heel zeldzaam zijn, kunnen niet worden aangetoond met de onderzoeken die worden uitgevoerd voordat een vaccin wordt goedgekeurd. Aan deze onderzoeken deden duizenden personen mee. Maar daarmee kun je een hele zeldzame bijwerking, die bijvoorbeeld bij 1 op de 100.000 mensen voorkomt, niet uitsluiten.

Bovendien lijkt het risico op een hartspierontsteking en hartzakjeontsteking na een vaccinatie alleen verhoogd bij jonge mensen. Deze leeftijdsgroep is in de meeste landen die nu tegen COVID-19 vaccineren pas als laatste aan de beurt. Uit Israël kwamen in april al wel de eerste signalen van een mogelijk verband tussen een hartspierontsteking en vaccinatie. Om deze reden is het Europese geneesmiddelenbureau begonnen met een onderzoek naar deze mogelijke bijwerking.

Er waren volgens het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) tot nu toe alleen nog te weinig gegevens om te kunnen bepalen of de vaccins van Pfizer en Moderna in hele zeldzame gevallen echt bijdragen aan het ontstaan van een hartspierontsteking of hartzakjeontsteking.

In Nederland is een ontsteking aan de hartspier of het hartzakje dertien keer gemeld na een vaccinatie met het Pfizer-coronavaccin en acht keer na een vaccinatie met het Moderna-vaccin. Ook na een Janssen- of AstraZeneca-prik is deze bijwerking enkele keren gemeld.