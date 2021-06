Woensdag besloot het kabinet dat kinderen vanaf 12 jaar die in een risicogroep vallen zich kunnen laten vaccineren tegen COVID-19. Of uiteindelijk alle kinderen in deze leeftijdsgroep een uitnodiging krijgen, weten we nog niet. Vijf vragen over de veiligheid en het nut van het vaccineren van kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

Hoeveel last hebben tieners van een corona-infectie?

Corona-infecties komen bij alle leeftijdsgroepen voor, dus ook bij tieners. In verreweg de meeste gevallen verloopt de infectie bij tieners zonder zware klachten, ze moeten bijvoorbeeld hoesten of hebben last van een neusverkoudheid. Dit schrijft de Gezondheidsraad in hun advies over het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar die een hoger risico op ernstige COVID-19 hebben.

Niet alle tieners hebben weinig last van een coronavirusinfectie. Er zijn tussen 1 september 2020 en 23 mei 2021 101 kinderen in de leeftijdsgroep 13-17 jaar in het ziekenhuis opgenomen vanwege COVID-19. Twee tieners zijn hieraan overleden. Ongeveer de helft van de kinderen die in Nederland in het ziekenhuis is opgenomen vanwege COVID-19 had een onderliggende aandoening, zoals astma of diabetes.

Daarnaast kunnen ook kinderen volgens de Gezondheidsraad last krijgen van langdurige klachten na COVID-19. Er zijn nog niet genoeg gegevens om te kunnen zeggen hoe groot dit risico is.

De Gezondheidsraad benadrukt ook de indirecte gezondheidseffecten van de coronacrisis op kinderen uit een risicogroep. Er kan bij deze groep angst blijven om ernstig ziek te worden door het coronavirus, waardoor ze bijvoorbeeld hun vrienden minder zien.

Vanwege de directe en indirecte gevolgen van het coronavirus voor tieners die tot een risicogroep behoren, is besloten om deze groep uit te nodigen voor vaccinatie.

Heeft het nut om gezonde tieners te vaccineren?

De Gezondheidsraad heeft nog geen advies uitgebracht over het vaccineren van gezonde tieners. Dit wordt binnen enkele weken verwacht. Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde, vertelde op 2 juni bij tv-programma Op1 dat het volgens hem nu nog te vroeg is om ook gezonde tieners op te roepen voor vaccinatie. Daarvoor moet je volgens Illy eerst weten of het nodig is om tieners te vaccineren. Bijvoorbeeld om straks in het najaar uitbraken op scholen te voorkomen. "Het kan zijn dat, als straks 80 procent van Nederland is gevaccineerd, het niet meer nodig is."

RIVM-directeur Jaap van Dissel zei tegen het AD dat het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar wel zou kunnen helpen om de verspreiding van het coronavirus in het najaar tegen te gaan. Maar, of er überhaupt een coronagolf in het najaar komt, is volgens van Dissel nog niet te zeggen en afhankelijk van meerdere factoren.

Welk coronavaccin is voor kinderen geschikt?

Op 28 mei keurde het Europees Medicijnagentschap (EMA) het vaccin van Pfizer goed voor gebruik bij kinderen vanaf 12 jaar. Op 21 december was het Pfizer-vaccin al goedgekeurd voor iedereen van 16 jaar en ouder. Het is het eerste, en voorlopig het enige coronavaccin, dat gebruikt kan worden bij kinderen vanaf 12 jaar.

De andere coronavaccins zijn alleen goedgekeurd voor personen van 18 jaar en ouder. De reden hiervoor is dat er aan de grote onderzoeken die deze vaccinproducenten hebben gedaan, geen kinderen deelnamen. Er zijn geen aanwijzingen dat de andere coronavaccins niet werken of gevaarlijk zijn bij kinderen.

Wat weten we over de veiligheid van het Pfizer-vaccin?

De bijwerkingen die tieners hebben na vaccinatie met het Pfizer-vaccin zijn volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vergelijkbaar met de bijwerkingen die we kennen bij jongvolwassen. Dit zijn bijvoorbeeld pijn op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, koorts en spierpijn. Bijna altijd zijn deze bijwerkingen binnen enkele dagen weer over.

We weten daarnaast dat, ongeacht leeftijd, het Pfizer-vaccin in extreem zeldzame gevallen voor een allergische reactie kan zorgen. Om deze reden wordt iedereen na vaccinatie 15 minuten in de gaten gehouden.

Vaccineren andere landen al kinderen?

Als Nederland besluit om gezonde tieners uit te nodigen voor vaccinatie, zou Nederland niet het eerste land zijn. In de Verenigde Staten en Canada kunnen tieners al enkele weken een afspraak maken voor vaccinatie.

In Duitsland kunnen tieners sinds maandag gevaccineerd worden. Maar, het belangrijkste wetenschappelijke adviesorgaan over vaccinaties in Duitsland, het Stiko, heeft wel geadviseerd om alleen tieners met een onderliggende aandoening te vaccineren. De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei in reactie hierop dat ouders, in overleg met hun kinderen en diens artsen zelf kunnen beslissen over vaccinatie. In Frankrijk kunnen tieners vanaf 15 juni een coronavaccin krijgen.