Mensen die nu volledig zijn gevaccineerd tegen COVID-19 moeten in de toekomst misschien toch nog een extra prik krijgen. Dat hangt vooral af van hoelang de coronavaccins werken. We weten nog niet of het nodig is, en zo ja, wanneer.

Hoelang de coronavaccins werken, weten we nu namelijk nog niet. Dat komt doordat nog maar weinig mensen langer dan zes maanden geleden een coronavaccin toegediend hebben gekregen, zegt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn geen aanwijzingen dat de bescherming in die zes maanden al afneemt.

Er wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheid dat mensen vaker moeten worden gevaccineerd. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei in mei al dat het mogelijk is dat mensen jaarlijks gevaccineerd moeten worden tegen COVID-19. In het Verenigd Koninkrijk wordt onderzocht of ouderen die in december en januari zijn gevaccineerd al komend najaar een extra prik nodig hebben.

Er zijn op dit moment nog niet genoeg gegevens om te kunnen bepalen of zo'n extra dosis nodig zal zijn, zei Kate O'Brien, hoofd vaccinaties van gezondheidsorganisatie WHO tegen persbureau Reuters.

Antistoffen kunnen helpen bij het bepalen of vaccins nog voldoende bescherming bieden. Vaccinatie zorgt er namelijk voor dat je immuunsysteem wordt geactiveerd en dat je onder meer antistoffen tegen het coronavirus gaat aanmaken. Als je na vaccinatie een keer echt in aanraking komt met het coronavirus, zorgen deze antistoffen ervoor dat het virus snel onschadelijk kan worden gemaakt. Maar dan moet je wel genoeg antistoffen hebben.

Huckriede legt uit dat we nog niet precies weten hoeveel antistoffen je minimaal nodig hebt om beschermd te zijn tegen ernstige COVID-19. Dit wordt uiteraard wel onderzocht.

We weten volgens Huckriede wel dat de hoeveelheid antistoffen in je bloed na verloop van tijd zal afnemen na vaccinatie, waarna er een stabiele hoeveelheid antistoffen in het bloed overblijft. Of de hoeveelheid antistoffen in het bloed zo klein wordt dat je niet meer goed beschermd bent, en hoelang dat dan duurt, is nu dus nog niet te zeggen.

Coronavirusvarianten, zoals de deltavariant (ook wel de Indiase variant), kunnen ertoe leiden dat er eerder een extra prik nodig is. De antistoffen die je aanmaakt na vaccinatie werken volgens Huckriede nog tegen de nieuwere varianten van het virus die we nu kennen, maar soms wel minder goed. Je hebt na vaccinatie waarschijnlijk meer antistoffen nodig om niet ziek te worden van bijvoorbeeld de deltavariant van het coronavirus dan bij de klassieke variant.

Hierdoor kan het zo zijn dat vaccins na verloop van tijd sneller onvoldoende werken tegen de nieuwe varianten van het coronavirus dan tegen de klassieke variant en je dus eerder een extra prik nodig hebt.

Als een extra coronaprik nodig is, zit je waarschijnlijk niet aan één merk vast. Er lopen volgens Huckriede op dit moment meerdere onderzoeken naar het mixen van verschillende merken coronavaccins. Als je nu bent gevaccineerd met het Pfizer-vaccin, betekent dit dus niet automatisch dat je alleen dit vaccin kan krijgen wanneer je nog een keer moet worden gevaccineerd.