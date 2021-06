Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 1 juni) bekend zijn, samengebracht in vijf grafieken.

Volg dit verhaal Volgen Krijg dagelijks een melding van de corona-update

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is ten opzichte van maandag weer stevig gedaald, nadat het van zondag op maandag gelijk was gebleven. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat er 1.240 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen, 87 minder dan een dag eerder.

De afgelopen 24 uur werden er maar zes mensen opgenomen op een intensive care (ic) vanwege een coronabesmetting. Omdat de uitstroom veel hoger was, daalde het totale aantal patiënten op de ic's met dertig naar 447.

Er liggen momenteel 793 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Dat zijn er 57 minder dan maandag.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

Gemiddelde besmettingen wederom onder drieduizend

Het RIVM meldt 2.530 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er minder dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (2.944). Het is de tweede dag op rij dat het gemiddelde over de laatste zeven dagen onder de drieduizend uitkomt.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

RIVM meldt negen nieuwe sterfgevallen

In het afgelopen etmaal ontving het RIVM negen meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet per se in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland zijn inmiddels aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Bijna 9,5 miljoen vaccinaties

Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn er al 9,49 miljoen prikken gezet, blijkt uit het coronadashboard.

Mensen die in 1980 en 1981 geboren zijn, kunnen sinds dinsdag een vaccinatie plannen. Ze krijgen deze week een brief met een uitnodiging om telefonisch een prikafspraak in te plannen, maar kunnen online nu al een afspraak maken.

Momenteel worden meer dan een miljoen mensen per week gevaccineerd. Het grootste deel hiervan krijgt de eerste prik. Daardoor kunnen de leeftijdsgroepen snel na elkaar worden uitgenodigd.

In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 188 mensen een prik, blijkt uit data van het dashboard van de Rijksoverheid. Dat zijn gemiddeld meer dan 135.000 prikken per dag.

Aantal vaccinaties per week

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden dan over vrouwen die aan COVID-19 overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.543 mannen overleden aan COVID-19, tegenover 7.930 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Vrouwen worden wel vaker positief getest op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 839.659 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 766.569 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte capaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.