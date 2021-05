Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (maandag 17 mei) bekend zijn, samengebracht in vijf grafieken. Het RIVM heeft maandag minder nieuwe coronagevallen geregistreerd als gevolg van een storing.

"Door een ICT-probleem bij de GGD heeft het RIVM niet alle meldingen ontvangen. Het dagcijfer van vandaag is daardoor niet compleet. In werkelijkheid ligt het cijfer hoger. Dit zal worden gecorrigeerd in de cijfers van de komende dagen, die daardoor hoger zullen uitvallen", aldus het instituut.

In de afgelopen 24 uur hebben ziekenhuizen 138 nieuwe patiënten opgenomen vanwege COVID-19. Dat is het kleinste aantal sinds 29 november. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg wel iets.

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2.183 coronapatiënten, 31 meer dan op zondag en precies evenveel als op zaterdag.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares (ic's) daalde voor de twaalfde achtereenvolgende dag. De ic's behandelen nu 681 coronapatiënten, het kleinste aantal sinds 31 maart.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

Wederom fors minder positieve tests dan gemiddeld

Het RIVM meldt maandag slechts 2.904 nieuwe positieve coronatests. Dat aantal is een stuk kleiner dan het aantal positieve tests van zondag (4.494), en flink kleiner dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (5.047)

Het is niet duidelijk of door het lange hemelvaartsweekend minder tests zijn afgenomen.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

RIVM meldt zeven sterfgevallen

Het afgelopen etmaal ontving het RIVM zeven meldingen van coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Bijna 7,5 miljoen prikken gezet

Het aantal prikken dat sinds de start van de vaccinatiecampagne is gezet, passeerde afgelopen vrijdag de grens van zeven miljoen. In totaal zijn er nu bijna 7,5 miljoen prikken gezet.

In het huidige vaccinatietempo krijgen gemiddeld iedere minuut 192 mensen een prik, blijkt uit data van het dashboard van de Rijksoverheid. Dat zijn bijna 141.000 prikken per dag.

Aantal vaccinaties per week

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden dan over vrouwen die aan COVID-19 overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.492 mannen overleden aan de gevolgen van het virus, tegenover 7.891 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Vrouwen worden wel vaker positief getest op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 822.484 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 748.823 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte capaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.