De gezondheidsorganisatie WHO bestempelde de Indiase variant van het coronavirus maandag als 'zorgelijk'. Dit is de vierde variant van het coronavirus dat dit stempel krijgt. Eerder gebeurde dit al bij de Britse, Zuid-Afrikaanse en een Braziliaanse. Maar wat weten we eigenlijk over de Indiase variant?

De Indiase variant lijkt zich in India sneller te verspreiden dan de 'klassieke versie' van het coronavirus. Maar hard bewijs dat de Indiase variant echt besmettelijker is, dat ontbreekt volgens de WHO nog.

De WHO heeft de variant toch als 'zorgelijk' bestempeld, omdat er wel al aanwijzingen zijn dat de Indiase variant besmettelijker is dan de klassieke. Dit zijn bijvoorbeeld analyses van de WHO zelf, waarin de snelle verspreiding van deze variant dus opvalt. Ook vonden onderzoekers in het laboratorium aanwijzingen dat de specifieke veranderingen die bij deze variant horen, er inderdaad voor zorgen dat het coronavirus besmettelijker wordt.

Als de Indiase variant inderdaad besmettelijker is, kan dit een van de redenen zijn dat India nu zo'n coronapiek heeft. Het is dan waarschijnlijk niet de enige reden. Ook de opkomst van de Britse coronavirusvariant in India, politieke en religieuze massa-evenementen en het minder goed naleven van de coronamaatregelen kunnen volgens de WHO hebben bijgedragen aan de coronapiek.

Het is mogelijk dat vaccins iets minder goed beschermen tegen de Indiase variant van het coronavirus. Onderzoekers vonden dat de antistoffen die mensen hadden aangemaakt na inenting met het vaccin van Moderna en Pfizer, iets minder goed reageerden op deze variant van het coronavirus. Een ander onderzoek concludeerde bovendien dat ook de antistoffen die na een coronabesmetting met de klassieke versie waren aangemaakt, minder bescherming leken te bieden tegen de Indiase variant.

Wat dit in de praktijk voor gevolgen heeft, is nog niet bekend. Onderzoekers verwachten niet dat de vaccins, of een eerdere corona-infectie, helemaal geen bescherming bieden tegen deze variant. Het is wel mogelijk dat de bescherming iets minder goed is.

Het is hiernaast ook nog onduidelijk of de veranderingen die de Indiase variant heeft ondergaan, invloed hebben op hoe ernstig ziek mensen worden.

De WHO benadrukt dat er eigenlijk drie versies zijn van de Indiase variant. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld slechts één of twee van deze versies uiteindelijk besmettelijker blijken te zijn. Op dit moment is er alleen te weinig bewijs om een onderscheid te maken tussen de verschillende versies. De Indiase variant is op dit moment in 44 landen opgedoken.

In Nederland is de Indiase variant tot nu toe acht keer gezien. Deze besmettingen zijn gevonden via de zogenaamde 'kiemsurveillance'. Om de varianten van het coronavirus in de gaten te houden, worden er wekelijks zo'n duizend positieve coronatests in deze kiemsurveillance onderzocht. Het gaat om een steekproef, deze variant kan in werkelijkheid nog vaker voorkomen in Nederland.

Sinds 30 april geldt een vliegverbod voor passagiersvluchten uit India, vanwege de zorgen over de Indiase variant.