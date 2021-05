Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 8 mei) bekend zijn, samengebracht in vijf grafieken.

Het RIVM meldt zaterdag 7.521 nieuwe positieve coronatests. Dat aantal is groter dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (7.379).

Vrijdag meldde het RIVM 7.575 positieve testuitslagen. Sinds de piek van 9.210 geregistreerde besmettingen op maandag, toen er een correctie werd doorgevoerd na een storing op zondag, is het aantal besmettingen al vijf dagen op rij niet meer boven de achtduizend gekomen.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Daling op verpleegafdelingen en ic's zet door

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2.478 coronapatiënten, 43 minder dan op vrijdag. Dat is het kleinste aantal sinds 18 april, toen er precies evenveel coronapatiënten in het ziekenhuis lagen.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1.700 mensen vanwege COVID-19. Dat zijn er 24 minder dan op vrijdag.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met negentien, tot 778. Daarmee blijft het aantal ic-patiënten voor de tweede dag op rij onder de achthonderd, nadat dat vrijdag voor het eerst in ongeveer drie weken was gebeurd.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

RIVM meldt 29 nieuwe sterfgevallen

Het RIVM meldt zaterdag 29 coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum. Meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

6,2 miljoen prikken gezet

Het aantal prikken dat sinds de start van de vaccinatiecampagne is gezet, is deze week de zes miljoen gepasseerd. Tussen 3 en 9 mei staan ruim 815.000 prikafspraken gepland.

In het huidige vaccinatietempo krijgt gemiddeld iedere 0,5 seconde iemand een prik, blijkt uit data van het dashboard van de Rijksoverheid. Dat zijn ruim 102.000 prikken per dag.

Aantal vaccinaties per week

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden dan over vrouwen die aan COVID-19 overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.396 mannen overleden aan de gevolgen van het virus, tegenover 7.825 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Vrouwen worden wel vaker positief getest op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 799.340 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 725.096 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte capaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.