Het kabinet presenteert dinsdag een openingsplan waarin de mogelijke stappen staan richting een normaal leven. Met veel slagen om de arm laat het plan zien hoe de overheid de maatschappij weer wil openen.

Na de routekaart en uitgestelde versoepelingen volgt dinsdag het zogeheten Openingsplan van het kabinet. Hierin staat de verwachte vaccinatieplanning, de ziekenhuisbezetting en de geplande versoepelingen tussen nu en augustus. Het plan is een indicatie. De maatregelen en momenten zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het verloop van het vaccinatieprogramma.

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen en versoepelingen per maand.

Stap 1 - 28 april

Vanaf 26 april moet het hoger en universitair onderwijs weer opengaan. Twee dagen later gaat stap 1 officieel in: de avondklok eindigt, horecaterrassen mogen open onder voorwaarden, de mogelijkheden voor winkels worden verruimd en mensen mogen twee in plaats van één persoon op bezoek krijgen.

De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in april boven de 2.500 zal blijven maar niet boven de 3.500 uitkomt. Het streven is om alle medewerkers in verpleeghuizen die directe COVID-zorg verlenen en huisartsen te vaccineren.

Stap 2 - 11 mei

Mogelijke versoepelingen vanaf 11 mei zijn de heropening van binnensportlocaties en kunst- en cultuurbeoefening. Met toegangstesten en 'onder voorwaarden' zou ook publiek bij professionele sportwedstrijden aanwezig kunnen zijn. In het plan staat ook het openen van 'doorstroomlocaties buiten' en het buiten sporten verruimen.

Vanaf 18 mei verwacht het kabinet dat 400.000 er testen per dag afgenomen kunnen worden. Tussen 3 mei en 18 mei schroeft de overheid de testcapaciteit gestaag op.

In mei moet het aantal bezette ziekenhuisbedden door coronapatiënten dalen naar zo'n vijftienhonderd. Begin mei hebben alle zeventigplussers een (eerste) prik gehad, in de tweede helft van de maand ook de zestigplussers en iedereen met een hoog medisch risico.

Stap 3 - 26 mei

Het aantal bezoekers thuis en op publieke plaatsen verruimt naar vier personen per dag, 'of ruimer'. De groepsgrootte binnen vergroot naar dertig mensen, afhankelijk van de oppervlakte.

Het plan rept in stap 3 voor het eerst over 'uit eten', dan wel onder voorwaarden. Met toegangstesten zouden er voor het eerst ook geplaceerde evenementen mogelijk moeten zijn. Ook worden de testen ingezet voor horeca en professionele sportwedstrijden.

De exploitatie van culturele instellingen mag weer onder voorwaarden. En de voorwaarden voor binnen en buiten sporten worden verruimd.

In juni krijgen alle mensen boven de veertig jaar een eerste prik. Ook mensen met een medische indicatie moeten dan geprikt zijn.

Stap 4 - 16 juni

Het thuisbezoek versoepelt van vier naar zes personen, net als de maximale groepsgrootte op publieke plaatsen. Binnen mogen vijftig mensen samenkomen of meer als het oppervlak dat toelaat.

De regels voor de openstelling van horeca verruimen, net als voor het sporten binnen en buiten. Evenementen kunnen weer worden toegestaan, al staat er meermaals in het plan, 'onder voorwaarden'. Wat deze voorwaarden zijn, moet nog blijken.

Stap 5 - 7 juli

Vanaf 7 juli zouden er binnen weer honderd mensen samen kunnen komen. De andere maatregelen gaan deze maand ook over het verruimen van openstellingen, dus meer ruimte voor thuisbezoek, horeca en culturele instellingen. Binnen- en buitensport zal weer toegestaan zijn, zowel wedstrijden als trainingen.

Vanaf juli zou het aantal ziekenhuisopnames ver onder de duizend moeten liggen. Iedere volwassene die een vaccin wil, moet deze maand minstens één prik hebben gehad.

En daarna?

Het openingsplan geeft geen einddatum prijs van de maatregelen. 'Terug naar normaal: loslaten van de basismaatregelen', en dan: 'wordt op enig moment besloten'.