Nederland maakte zondagavond bekend dat tot en met 28 maart niet met het AstraZeneca-vaccin wordt geprikt. In dit artikel geven we antwoord op jullie belangrijkste en meestgestelde vragen via reactieplatform NUjij.

Wat weten we nu over de meldingen van trombose?

De reden dat Nederland vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin heeft gepauzeerd, is een zestal meldingen van ernstige trombose én een verlaagd aantal bloedplaatjes bij mensen onder de vijftig jaar in Denemarken en Noorwegen.

Het is op dit moment nog onduidelijk of dit ziektebeeld een gevolg is van de vaccinatie of dat deze personen dit ziektebeeld ook zonder vaccinatie hadden ontwikkeld.

Het ziektebeeld dat deze zes personen hadden ontwikkeld, is volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) anders en zeldzamer dan de gevallen van trombose die vorige week zijn gemeld.

Toen schreef het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) dat het aantal meldingen van trombose na vaccinatie over het algemeen niet groter is dan je zou verwachten bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Het EMA doet op dit moment onderzoek naar alle meldingen van trombose na het toedienen van het AstraZeneca-vaccin, inclusief de recente meldingen in Noorwegen en Denemarken.

Gaan afspraken die na 28 maart staan ingepland nog door?

De GGD's en huisartsen zijn op dit moment bezig met het afzeggen van alle afspraken voor een AstraZeneca-vaccinatie die tot en met 28 maart staan ingepland. De afspraken die na 28 maart staan ingepland, gaan voorlopig door. Er worden op dit moment geen nieuwe afspraken voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin gemaakt.

Vaccinaties met het Pfizer- en Moderna-vaccin gaan door. Onder anderen 75-plussers met een vaccinatieafspraak kunnen dus ook de komende twee weken worden gevaccineerd.

Kan ik mij later nog bedenken als ik nu mijn afspraak afzeg?

Of je je laat vaccineren, bepaal je zelf. Als je nu je vaccinatieafspraak afzegt, dan mag je je bedenken en bijvoorbeeld enkele weken later alsnog een afspraak maken.

Volgens het RIVM word je dan in principe met hetzelfde vaccin ingeënt als waarvoor je een uitnodiging hebt gehad. Je kan niet kiezen welk vaccin je krijgt.

Ik heb al een dosis van het AstraZeneca-vaccin gehad. Op welke bijwerkingen moet ik nu letten? En krijg ik nog steeds een tweede dosis?

Het CBG adviseert mensen contact op te nemen met een arts als ze drie dagen na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin onverwachte of onbekende klachten krijgen, of als ze blauwe vlekjes op de huid krijgen. Als je geen klachten hebt, hoef je niets te doen.

Op 12 februari is Nederland begonnen met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. De tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin wordt twaalf weken na de eerste gegeven. Dit betekent dat de eerste personen pas eind april hun tweede prik zouden moeten krijgen. GGD GHOR geeft aan ruim daarvoor meer duidelijkheid over het AstraZeneca-vaccin te verwachten.

Wat gebeurt er met alle geannuleerde afspraken? En hoe zit het als je door ernstige obesitas in een risicogroep valt?

Alle afspraken voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin die tot en met 28 maart stonden ingepland, gaan niet door. Op dit moment komen 63- tot 64-jarigen, mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en verschillende groepen zorgmedewerkers in aanmerking voor het AstraZeneca-vaccin. Bij al deze groepen gaan de vaccinaties dus voorlopig niet door. Deze groepen krijgen op dit moment ook geen ander vaccin aangeboden.

Het RIVM heeft wel aangegeven dat, als het AstraZeneca-vaccin weer groen licht krijgt, in de weken daarna extra kan worden gevaccineerd en daardoor de opgedane achterstand relatief snel kan worden ingelopen.

Wat gebeurt er als we stoppen met het AstraZeneca-vaccin?

Nederland verwacht van begin april tot eind juni zo'n vier miljoen AstraZeneca-vaccins. Alleen van het Pfizer-vaccin worden in de komende maanden meer doses verwacht. Als Nederland besluit het AstraZeneca-vaccin niet meer te gebruiken, betekent dit vertraging voor het vaccinatieprogramma. Het is onduidelijk hoelang dat precies zal zijn.

Als alle vaccinleveranciers hun afspraken nakomen, zijn er eind juni in totaal 20,5 miljoen vaccins aan Nederland geleverd. Omdat de meeste coronavaccins uit twee doses bestaan, kunnen daarmee 11,75 miljoen volwassen Nederlanders volledig worden gevaccineerd. In Nederland wonen ruim dertien miljoen volwassenen.

Als het AstraZeneca-vaccin wegvalt, kunnen ongeveer 2,5 miljoen personen minder worden gevaccineerd. De AstraZeneca-vaccins die nog geleverd worden én de vaccins die nu op voorraad liggen, kunnen immers niet worden gebruikt. Van juli tot eind september worden er wel voldoende vaccins geleverd om, ook zonder het AstraZeneca-vaccin, de hele Nederlandse bevolking te vaccineren.

Heb je een medische vraag, bijvoorbeeld omdat je door een bepaalde ziekte een verhoogd risico op trombose hebt, en heeft u een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen, stel deze vraag dan aan je huisarts of medisch specialist.