Het RIVM publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (woensdag 10 maart) bekend zijn samen in zes grafieken.

RIVM meldt 5.330 aantal besmettingen

Het RIVM maakt woensdag melding van 5.330 nieuwe besmettingen. Dat zijn er meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (4.600). Sinds de start van de coronacrisis zijn in Nederland 1,13 miljoen positieve tests afgenomen.

Tevens meldt het RIVM 31 coronagerelateerde sterfgevallen, waarmee het totale aantal verder stijgt naar 15.915.

In onderstaande tabel is het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen te zien, evenals de hoeveelheid gemelde besmettingen per dag.

Aantal besmettingen per dag

Nog 1.913 coronapatiënten in ziekenhuizen, 560 op ic's

In Nederlandse ziekenhuizen worden nog 1.913 coronapatiënten behandeld. Dat zijn er vijftig minder dan dinsdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen 560 coronapatiënten, vier meer dan dinsdag. Verder liggen er 481 non-COVID-19-patiënten op de ic's. Er zijn in totaal 1.041 ic-bedden bezet.

Het LCPS verwacht dat de komende weken meer opnames worden gemeld, omdat de Britse coronavirusvariant steeds meer de overhand krijgt. Die virusvariant is besmettelijker dan de originele variant, maar het is niet zeker of mensen meer klachten krijgen. In onderstaande tabel is de bezetting op de Nederlandse ic's te zien.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

Clusters besmettingen in Limburg en Midden-Nederland

Het coronavirus heeft zich door heel Nederland verspreid. Vooral in Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland en Midden-Nederland is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners relatief groot.

In het Noord-Hollandse Beemster (89,8) en Den Helder (88,8), het Brabantse Grave (80,4), Drentse Emmen (71,9) en Zeeuwse Kapelle (70,9) is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners momenteel het grootst. Deze aantallen kunnen echter op dagelijkse basis fluctueren.

De gegevens per gemeente verschijnen als je in de kaart op een gemeente klikt.

Besmettingen per gemeente

66 procent van overledenen was ouder dan tachtig jaar

Er worden relatief veel ouderen getroffen door het coronavirus. Van de gemelde overleden coronapatiënten was 66 procent ouder dan tachtig jaar. Ruim 81 procent van alle coronadoden was ouder dan 75.

De meeste overleden coronapatiënten (23,59 procent) waren tussen de 85 en 89 jaar oud. Volgens het RIVM is tot dusver één baby met COVID-19 overleden; het kindje leed ook aan andere achterliggende medische aandoeningen.

In de onderstaande infographic zijn de hoeveelheid waargenomen besmettingen en de hoeveelheid sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen, rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Meer vrouwen dan mannen testten positief op het virus

Bij het RIVM zijn sinds 27 februari 2020 meer meldingen over positief geteste vrouwen dan over positief geteste mannen binnengekomen. In ruim een jaar tijd testten namelijk 602.082 vrouwen positief op het virus, tegenover 526.029 mannen.

Het verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte testcapaciteit niet iedereen getest worden en werden vooral tests afgenomen onder zorgpersoneel.

Daarentegen overleden meer mannen dan vrouwen aan de gevolgen van het virus: sinds 27 februari zijn 8.607 meldingen gemaakt van sterfgevallen onder mannen. 7.310 vrouwelijke coronapatiënten overleden aan de gevolgen van het virus.

Aantal positieve tests en ziekenhuisopnames per geslacht

Inmiddels meer dan 1,2 miljoen mensen geprikt

Sinds de start van de vaccinatiecampagne hebben meer dan 1,2 miljoen mensen een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. Van hen hebben 412.000 personen ook al een tweede dosis van een vaccin ontvangen. In totaal zijn er 1,6 miljoen prikken gezet. Ieder vaccin bestaat uit twee doses.

Aantal vaccinaties per week

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.