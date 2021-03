Een jaar geleden werd de eerste coronabesmetting vastgesteld in Turkije. Inmiddels telt het land bijna 2,8 miljoen besmettingen en ruim 29.000 doden. Hoewel de zorgen over het virus nog niet weggenomen zijn, werden eerder deze maand de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen ingesteld.

De mate van versoepeling hangt samen met het risico in een bepaalde provincie. Dat is vastgesteld op basis van besmettingscijfers en de vaccinatiegraad. De schaal varieert van rood (voor provincies met een zeer hoog risico) tot blauw (voor gebieden met een klein risico). Daartussenin zitten de categorieën 'gemiddeld' (geel) en 'verhoogd risico' (oranje).

Voor plaatsen als Istanboel en Antalya geldt code oranje, waardoor horecagelegenheden weliswaar open mogen, maar slechts tot 19.00 uur. De doordeweekse avondklok blijft behouden en gaat om 21.00 uur in.

De zogeheten weekendlockdowns gelden voortaan alleen nog maar voor de zondag. In 'rode' provincies is de lockdown nog wel het gehele weekend van kracht. De maatregelen werden op 1 december 2020 getroffen vanwege de hoge besmettingscijfers.

Turkije bleef lange tijd buiten schot

Turkije is op 14 januari begonnen met vaccineren. President Recep Tayyip Erdogan was een van de mensen die op die dag de eerste dosis ontvingen. Inmiddels hebben een kleine 7,5 miljoen mensen hun eerste dosis gehad. Daarbovenop hebben ruim 2,2 miljoen Turken reeds hun tweede doses van het CoronaVac-vaccin van het Chinese Sinovac ontvangen.

Eind april moeten er volgens minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca 100 miljoen CoronaVac-doses op de plank liggen. Daarnaast rekent Koca op vijf miljoen doses van Pfizer/BioNTech.

Turkije bleef aanvankelijk lange tijd buiten schot, want waar de eerste coronabesmettingen in landen als Frankrijk en Duitsland al in januari 2020 werden vastgesteld - met de rest van Europa kort daarna - duurde het in Turkije nog tot 10 maart voordat het eerste geval officieel werd gemeld. Er waren wel al langer signalen dat het virus reeds rondwaarde.

Daarnaast bleven de besmettingscijfers heel lang relatief laag, wat al snel tot argwaan leidde. Pas in oktober 2020 erkende het ministerie van Volksgezondheid dat het maandenlang alleen de coronapatiënten met symptomen in zijn dagelijkse overzicht had opgenomen, en dus niet het totale aantal besmettingen meldde.

Vliegen alleen met recente negatieve PCR-testuitslag

Naar Turkije vliegen is weliswaar mogelijk, maar wordt afgeraden door het kabinet, dat erop aandringt alleen te reizen als dat noodzakelijk is. Om te kunnen vliegen, moeten reizigers een negatieve PCR-testuitslag kunnen tonen. Bij aankomst mag deze niet ouder dan 72 uur zijn. Er geldt geen quarantaineplicht, tenzij je kort voor je reis naar Turkije in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Brazilië of Zuid-Afrika geweest bent.

Om nieuwe besmettingen te voorkomen, vraagt de Nederlandse overheid reizigers om na thuiskomst in quarantaine te gaan. Op de vijfde dag kan een coronatest ondergaan worden. De thuisquarantaine eindigt bij een negatieve uitslag.