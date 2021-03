Een jaar geleden werd de eerste coronabesmetting vastgesteld in Marokko. Inmiddels telt het land bijna 484.000 besmettingen en ruim 8.600 doden. De regering heeft de noodtoestand afgekondigd, die steeds wordt verlengd.

Onderdeel van de noodtoestand in Marokko is een avondklok. Om 20.00 uur sluiten horeca en winkels en vanaf 21.00 uur tot 6.00 uur moet iedereen binnenblijven. Ook zijn feesten en publieke samenkomsten verboden, mondkapjes verplicht, en bij een uitbraak worden wijken of steden afgesloten.

Voor verschillende landen, waaronder Nederland, geldt een reisverbod naar Marokko. Daarmee hoopt het land nieuwe virusvarianten zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Op 28 januari is Marokko begonnen met het vaccineren van de bevolking. Koning Mohammed VI was als eerste aan de beurt. Hij kreeg zijn prik in het koninklijk paleis in Fez. Inmiddels zijn ruim 3,5 miljoen mensen gevaccineerd en is het vaccineren van mensen boven de 65 jaar begonnen. Daarmee is het land koploper in de regio.

Marokko wil 80 procent van de bevolking vaccineren om groepsimmuniteit te bereiken, voordat het de beperkingen opheft. Er zijn 66 miljoen vaccins van AstraZeneca en het Chinese staatsbedrijf Sinopharm besteld.