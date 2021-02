De coronacrisis had in Nederland vanzelfsprekend een enorme impact op de zorg, maar ook de economie en het onderwijs kwamen onder druk. Dit laten de cijfers zien:

Bijna een half jaar drukker op intensive care dan gebruikelijk

Er zijn normaal gesproken 1.150 ic-bedden in Nederland. Deze bedden zijn meestal voor 70 tot 75 procent bezet. Sinds eind februari vorig jaar was de totale ic-bezetting zeker 181 dagen hoger dan 75 procent van de capaciteit. 31 dagen lag de ic-bezetting zelfs boven de gebruikelijke maximale capaciteit. Dit was mogelijk door opschaling van het aantal ic-bedden. Op dit moment zijn er 1.350 bedden beschikbaar.

Ontwikkeling aantal bezette ic-bedden

Oversterfte sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog

In 2020 overleden er ruim 15.000 mensen meer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van zijn berekeningen verwachtte. Zo'n grote oversterfte was zowel absoluut als relatief sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen. De oversterfte lag volgens het CBS vooral hoog tijdens de eerste en tweede coronagolf. Daarnaast droeg ook de hittegolf van vorige zomer eraan bij dat er meer mensen overleden dan verwacht.

Zo hoog was de oversterfte

Grote krimp economie

De uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die hierop volgden hadden een groot effect op de economie. Winkels moesten dicht, uiteten kon niet meer en reizen werd moeilijker, waardoor er veel minder werd uitgegeven. De Nederlandse economie kromp in 2020 dan ook met 3,8 procent: de grootste krimp ooit gemeten.

Ontwikkeling bruto binnenlands product (bbp)

Misdaad daalde

Een positief effect van de 'lockdown' vorig voorjaar was dat het aantal geregistreerde misdrijven hard daalde. Het aantal woninginbraken nam af en 'zakkenrollerij' was zo goed als verdwenen. In de zomer werd er weer iets meer criminaliteit genoteerd dan het jaar daarvoor, maar in de herfst daalde dit weer.

Ontwikkeling aantal geregistreerde misdrijven

Niet doorgaan eindtoets zorgde voor lagere schooladviezen

Het niet doorgaan van de eindtoets in het basisonderwijs zorgde voor een daling van de schooladviezen van groep 8-leerlingen. Normaal gesproken kan het advies dat de docent aan een groep 8-leerling naar boven worden bijgesteld als een leerling onverwachts hoog scoort op de cito-toets of één van de andere eindtoetsen. Vorig schooljaar kon dit dus niet. Voor dit jaar is de bedoeling dat de eindtoets wel doorgaat.