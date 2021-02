Er is enorm veel informatie te vinden over de coronavaccins. Maar wat moet je nu echt weten? Onze wetenschapsredacteur Shannon Bakker maakte een selectie van de belangrijkste NU.nl-artikelen en video's.

Nederland vaccineert sinds 6 januari tegen COVID-19. De ouderen en zorgmedewerkers in bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg zijn als eerste aan de beurt.

Wanneer gaan we resultaat zien?

Wanneer gaan we de vaccinaties eigenlijk terugzien in de coronacijfers? Op dit moment hebben weinig mensen een volledige vaccinatie, bestaande uit twee doses, gehad.

Als een groter gedeelte van de ouderen in Nederland is ingeënt, verwachten experts dat dit als eerste effect heeft op het aantal mensen dat komt te overlijden aan COVID-19. Daarna zakt waarschijnlijk het aantal ziekenhuisopnames en uiteindelijk ook het aantal besmettingen. Waarom dit precies is, lees je hier.

Hoe werken de coronavaccins?

In Nederland wordt (vooralsnog) gevaccineerd met de coronavaccins van Moderna, Pfizer en AstraZeneca. Alle vaccins activeren het immuunsysteem. AstraZeneca, Pfizer en Moderna doen dit door je lichaam zelf een klein (onschuldig) stukje van het coronavirus te laten maken. Daardoor komt je immuunsysteem in actie. Zo leert het hoe het moet reageren in het geval het 'echte' coronavirus een keer je lichaam binnendringt.

Hoe de vaccins het recept voor zo'n zelf te maken stukje coronavirus afleveren bij je cellen, verschilt alleen. De vaccins van Pfizer en Moderna doen dit net iets anders dan het vaccin van AstraZeneca. Hoe de coronavaccins van Pfizer en Moderna precies werken, lees je hier. Hoe het vaccin van Astrazeneca werkt, lees je hier.

Hoe onderzoek je of een vaccin tegen COVID-19 werkt?

Of een vaccin ook echt voorkomt dat mensen COVID-19 krijgen, wordt in grote onderzoeken met meestal meer dan tienduizend deelnemers onderzocht. Op basis van deze onderzoeken berekenen wetenschappers hoe goed het vaccin werkt, oftewel hoe effectief het vaccin is. Hoe de effectiviteit wordt bepaald, is in onderstaande video te zien:

74 Zo wordt de effectiviteit van een coronavaccin bepaald

Hoe wordt het vaccin beoordeeld?

Als een vaccinontwikkelaar denkt voldoende gegevens te hebben verzameld om aan te kunnen tonen dat zijn vaccin veilig én effectief is, dan moet het vaccin eerst nog worden goedgekeurd voor gebruik binnen de EU. De beoordeling van vaccins in de Europese Unie wordt gedaan door het Europees Medicijnagentschap (EMA). Hoe dit in zijn werk gaat, legden we afgelopen zomer in dit artikel uit.

Wat zijn de bijwerkingen van de coronavaccins?

Tijdens de onderzoeken naar coronavaccins wordt ook bijgehouden hoe vaak de deelnemers last kregen van bijwerkingen. Bij geen van de drie toegelaten vaccins zag het EMA aanwijzingen voor serieuze bijwerkingen. Je kan je na vaccinatie wel even grieperig of vermoeid voelen.

In dit artikel over het AstraZeneca-vaccin kan je de meest voorkomende bijwerkingen vinden, hier vind je de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin en hier die van Moderna. In deze stukken staat ook wat we weten over hoelang het vaccin werkt en waarom zwangere vrouwen wordt aangeraden om te wachten met vaccinatie.