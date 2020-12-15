14 Aralık Pazartesi günü kabine, en az 19 Ocak Salı gününe kadar geçerli olacak tamamen kapanma kararı almış olduğunu duyurdu. O tarihe kadar artık neler yapılamayacak ve neler yapılabilecek? Aşağıda en önemli değişiklikleri bulacaksınız.

Aşağıdaki önlemler Pazartesi gününü Salı gününe bağlayana gece saat 00.00'da yürürlüğe girecektir. 16 Aralık Çarşamba gününden 18 Ocak Pazartesi gününe kadar okullar ve kreşler kapalı kalacaktır.

Mağazalar, kültür ve eğlence parkları

Temel ihtiyaç olmayan tüm mağazalar Salı günü saat 0.00 itibariyle kapanacaktır. Haftalık pazarlar olduğu gibi marketler, kasaplar, fırıncılar, eczaneler, benzin istasyonları ve gözlükçüler de açık kalacaktır.

Eğlence parkları, kumarhaneler, sinemalar, tiyatrolar ve diğer kültür kurumları gibi içinde insan hareketi ve teması olabilen mekânlar kapalıdır.

Kitapların teslim alınıp teslim edilmesi için kütüphaneler açık kalacaktır.

Semt merkezleri, hassas kişiler için açık kalacaktır.

Spor salonları ve temaslı meslekler

Kuaför ve güzellik uzmanları gibi temaslı meslek sahibi olan kişiler geçici olarak çalışamayacaktır. Diş hekimi ve fizyoterapist gibi sağlık mesleği olan kişiler bunun dışında tutulacaklar.

Saunalar, spor salonları ve yüzme havuzları kapalı olacaktır.

Açık havada spor yapılmasına izin verilmektedir ancak, en fazla iki kişi ile 1,5 metre mesafede. Takım antrenmanları ve müsabaka maçları artık mümkün değildir.

Açık hava sporları yerleri on sekiz yaşın altındaki kişilere için de açık olacaktır. Onların aralarında 1,5 metre mesafe tutmalarına gerek yoktur.

Okullar ve kreşler Çarşamba gününden itibaren kapalıdır

İlk ve orta okullar Çarşamba günü kapanacak ve bu tarihten sonra mümkün olduğunca çok çevrimiçi (online) eğitim sunmaları gerekecektir. Hayati mesleklere sahip ebeveynler çocuklarını baktırabilecektir. Bunlar örneğin sağlık sektöründe veya polis için çalışan ebeveynlerdir.

Sınav yılındaki çocukların okula gitmesine izin verilmektedir.

Kreşler kapatılmalıdır ancak, hayati meslekleri olan ve hassas çocukları olan ebeveynlerin çocuklarına bakmaya devam edebilirler.

Yüksek öğretim de kapanacak ve çevrimiçi (online) eğitime geçilecektir.

Pratik eğitim açık kalacaktır.

Evde ve dışarıda

Evde en fazla iki misafir kabul edebilirsiniz. 24, 25 ve 26 Aralık Noel günlerinde üç misafire izin verilmektedir.

Dışarıda en fazla iki kişiyle sokakta yürümenize izin verilmektedir ancak, aranızda 1,5 metre mesafeyi korumalısınız. Hane halkı için bir istisna söz konusudur.

Oteller, kafeler ve restoranlar

Oteller açık kalacaktır ancak, misafirlerine yemek hizmeti sunmalarına izin verilmemektedir. Odalarda oda servisine de artık izin verilmemektedir.

Kafeler ve restoranlar dâhil olmak üzere diğer yemek hizmeti veren müesseseler kapalı kalacaktır.

Kafeler ve restoranlardan paket servisi olarak gidip yiyecek ve içecek almaya devam edilebilecektir.

En yüksek seviyedeki spor müsabakaları devam edecek

Futbolda Eredivisie (Birinci Lig) dâhil olmak üzere en yüksek seviyedeki spor müsabakalarına seyirci olmadan devam edebilecektir. Bu durum halihazırda da böyledi

Kiliseler, camiler ve ibadethaneler

Kiliseler ve camiler gibi ibadethaneler açık kalacaktı

Seyahat etmek

Toplu taşıma çalışmaya devam edecek ancak, yalnızca gerekli olan yolculuklar için.Yurt dışı seyahatler için, sadece kesinlikle gerekli olduğunda, Mart ortasına kadar rezervasyon yaptırmamanız şiddetle tavsiye edilmektedir.

Yurt dışı seyahatler için, sadece kesinlikle gerekli olduğunda, Mart ortasına kadar rezervasyon yaptırmamanız şiddetle tavsiye edilmektedir.

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