Vermoedelijk hebben bijna een miljoen Nederlanders antistoffen in het bloed na besmet te zijn geweest met het coronavirus. Toch lijkt het in de toekomst ook voor deze groep nuttig om een vaccin te halen.

Maandag vroegen we via ons reactieplatform NUjij welke vragen jullie hebben over het mogelijke coronavaccin. Een van de vragen die regelmatig langskwam, is of het zinvol is om een coronavaccin te geven aan mensen die al een infectie hebben gehad. Dit is, met de kennis die we nu hebben, inderdaad het geval.

Het is namelijk mogelijk dat je na een coronavirusinfectie onvoldoende beschermd bent voor een nieuwe besmetting. In de voorlopige vaccinatiestrategie van het kabinet wordt het coronavaccin daarom ook aangeboden aan mensen die al een infectie hebben gehad.

Wat gebeurt er als je besmet raakt met het coronavirus?

Waarom verwachten we eigenlijk dat je na een coronavirusinfectie doorgaans wél beschermd bent tegen een tweede infectie? Als je ziek wordt door het coronavirus, dan reageert je immuunsysteem op het virus, bijvoorbeeld door antistoffen aan te maken. Dit aanmaken van antistoffen kost een paar dagen, maar daarna zijn ze meestal in staat om het coronavirus onschadelijk te maken. Als je corona-antistoffen in je lichaam hebt, is de kans dus klein dat je snel een tweede keer besmet raakt met het virus.

Met een vaccin hou je het immuunsysteem eigenlijk een beetje voor de gek. Je probeert met een vaccin ook ervoor te zorgen dat je immuunsysteem afweer tegen het coronavirus opbouwt, maar zonder dat je daadwerkelijk met het coronavirus in aanraking komt. Dit kan bijvoorbeeld door een ongevaarlijk stukje van het coronavirus in een vaccin te stoppen.

Hoelang je na infectie of vaccinatie beschermd bent, weten we nog niet.

Bescherming na besmetting en vaccinatie kan verschillend zijn

De immuunreactie na infectie en na vaccinatie lijken op elkaar, maar er kunnen verschillen zijn in hoeveel bescherming ze bieden.

Anke Huckriede, hoogleraar Vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit dat het mogelijk is dat je na een milde corona-infectie bijvoorbeeld niet genoeg antistoffen hebt opgebouwd om te voorkomen dat je opnieuw ziek kan worden, of dat de antistoffen die je hebt opgebouwd vrij snel weer verdwijnen. "Het is daarom goed om ook mensen die al besmet zijn geraakt met het coronavirus te vaccineren."

Ook Cécile van Els, hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit Utrecht, bevestigt dat het zinvol is om mensen die al besmet zijn geweest te vaccineren. "De reactie van het immuunsysteem op een coronavirusinfectie verschilt enorm, sommige mensen zijn na infectie heel goed beschermd en sommigen amper."

Dit was het eerste uitlegartikel naar aanleiding van jullie vragen over het coronavaccin. In de komende dagen en weken gaan we nog schrijven over hoe de vaccins van Moderna en Pfizer precies werken, de bekende bijwerkingen van de belangrijkste kandidaat-vaccins en hoelang een vaccin in je lichaam blijft.