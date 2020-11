Dagelijks staat het aantal mensen dat door de GGD positief is getest op het coronavirus op NU.nl. Maar waar zijn de mensen die positief zijn getest door een commercieel testbureau? Is het door het grote aantal commerciële bureaus lastiger om zicht op het coronavirus te houden?

Eind oktober waarschuwden meerdere GGD's dat commerciële teststraten regelmatig niet doorgeven hoeveel mensen daar positief zijn getest op het coronavirus, terwijl dit wel verplicht is. Hoeveel positieve coronatests niet worden gemeld, weet niemand precies.

De GGD geeft het aantal coronagevallen dat bij de dienst wordt gemeld door aan het RIVM. In de wekelijkse cijfers van het RIVM zitten zowel de positieve tests uit de GGD-teststraten als de besmettingen die door andere bedrijven en instanties zijn vastgesteld.

Hoe weten we hoe het coronavirus zich ontwikkelt?

Het RIVM bevestigt dat wekelijks meer mensen positief testen op het coronavirus dan het weet en dus meldt, maar er zijn nog geen aanwijzingen dat we hierdoor het zicht op het coronavirus verliezen. Het reproductiegetal (de R-waarde) is volgens een woordvoerder van het RIVM nog steeds betrouwbaar.

De R-waarde is belangrijk om te bepalen of het coronavirus aan een opmars bezig is, of juist niet. Is de R-waarde 1, dan besmet iedere persoon met een coronavirusinfectie één andere persoon. Als de R-waarde lager dan 1 is, dan neemt het aantal besmettingen af.

RIVM kan inschatten of de verspreiding afneemt

Het is volgens het RIVM voor de berekening niet noodzakelijk om alle positieve testuitslagen te kennen. Op basis van alle coronameldingen van de GGD aan het RIVM is berekend dat op 29 oktober één persoon gemiddeld 0,89 anderen aanstak. Dit is een schatting: de daadwerkelijke waarde kan iets hoger liggen, maar ook iets lager.

De R-waarde voor deze datum is voor extra zekerheid ook geschat aan de hand van ziekenhuisopnamecijfers. Deze worden in ieder geval niet beïnvloed door het aantal positieve tests dat (niet) gemeld wordt, en ook uit deze berekening komt een R-waarde van onder de 1: 0,92.

Volgens het RIVM is het een goed teken dat de uitkomsten van beide berekeningen dicht bij elkaar liggen. Dit laat zien dat beide cijfers hoogstwaarschijnlijk correct laten zien dat de verspreiding van het coronavirus afneemt.

Het Outbreak Management Team (OMT) waarschuwde begin november wel dat we niet goed weten of het niet-doorgegeven van positieve testuitslagen door commerciële bureaus het moeilijker maakt om regionale verschillen te bepalen. Dit kan in theorie een probleem gaan vormen als het kabinet regionaal coronabeleid wil gaan maken.

Door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt nu wel al gecontroleerd of commerciële testbureaus de uitslagen doorgeven. Bureaus die dit niet doen, worden op de vingers getikt. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is om commerciële testbureaus aan te sluiten op het meldingssysteem van de GGD, waardoor uitslagen makkelijker doorgegeven kunnen worden.

Voor bron- en contactonderzoek wel van belang

Een ander probleem is dat er geen bron- en contactonderzoek kan worden opgestart als positieve testuitslagen niet worden doorgegeven aan de GGD. Tijdens bron- en contactonderzoek bellen GGD-medewerkers mensen die positief getest zijn op het coronavirus om na te gaan waar ze de infectie hebben opgelopen en welke mensen ze mogelijk hebben besmet.

De GGD probeert bron- en contactonderzoek te doen bij iedereen die positief is getest. Het maakt in principe niet uit of iemand is getest bij de GGD of bij een betrouwbaar commercieel testbureau dat de testuitslagen doorgeeft. Mensen die positief zijn getest bij een testbureau dat niet met een betrouwbare methode werkt, worden gevraagd om zich alsnog bij de GGD te laten testen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.