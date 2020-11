Ben je benieuwd hoe het coronavirus zich verspreidt in jouw dorp of stad(sdeel)? Vul je straatnaam en/of woonplaats in op het onderstaande kaartje om te zien hoe het virus zich daar de afgelopen week ontwikkelde.

Onder de kaart staat in grafiekvorm de toe- of afname van het aantal nieuwe besmettingen binnen een straal van 2,5 kilometer. Het getal dat je ziet, is per dag een schatting van het aantal nieuwe gevallen binnen die straal in de afgelopen zeven dagen. Dit is berekend op basis van de RIVM-cijfers van het aantal positief geteste personen per gemeente.