Er zijn meerdere onderzoeken die een verband aantoonden tussen vitamine D-tekort en ernstige COVID-19. Maar of (extra) vitamine D ook kan helpen voorkomen dat je flink ziek wordt van het coronavirus, dat weten we nog niet.

Vitamine D maak je aan als je buiten in de zon loopt en je kunt het ook via voeding of extra vitaminepillen binnenkrijgen. Al relatief vroeg in de coronacrisis werd vitamine D-tekort geopperd als een van de mogelijke redenen dat sommige mensen alleen licht verkouden worden van het coronavirus, terwijl anderen ernstig ziek worden. Wat weten we nu?

Waar is vitamine D goed voor?

Vitamine D is onder meer van belang voor het behoud van stevige botten en tanden, spiersterkte en speelt een rol in het immuunsysteem. Kinderen tot vier jaar, ouderen en iedereen met een getinte of donkere huidskleur worden door het Voedingscentrum aangeraden om extra vitamine D te slikken.

Renate de Jongh, internist-endocrinoloog aan het Amsterdam UMC, doet onder andere onderzoek naar de functie van vitamine D. Zij vertelt dat we nog niet weten of het slikken van vitamine D de kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus verkleint.

Vitamine D verlaagt kans op luchtweginfecties

We weten wel dat het dagelijks of wekelijks slikken van vitamine D-pillen, bij met name mensen die daar een tekort aan hebben, de kans op luchtweginfecties iets verkleint. Dit bleek uit een analyse van 25 goed uitgevoerde onderzoeken.

De Jongh legt uit dat dit waarschijnlijk komt doordat vitamine D in de longen de aanmaak van afweerstoffen tegen virussen en bacteriën versterkt. Voldoende vitamine D helpt de longen dus om beter voorbereid te zijn tegen indringers.

Hoewel we dus nog niet weten of vitamine D tegen corona helpt, kan het volgens de Jongh geen kwaad kan om, zeker in de winter, vitamine D bij te slikken.

"Er is wel een soort optimale hoeveelheid. Meer is dus niet per se beter. Als je enorme hoeveelheden vitamine D slikt, kan dit zelfs slecht zijn voor je gezondheid. Maar een beetje extra vitamine D heeft geen nadelige effecten."

Hoe zit het met de onderzoeken die een verband vonden?

Waarom weten we eigenlijk niet of vitamine D helpt tegen corona? Er werden in meerdere onderzoeken namelijk wel aanwijzingen gevonden dat het aantal mensen met een vitamine D-tekort in een land samenhangt met het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van COVID-19. Mensen met een vitamine D-tekort hebben in sommige onderzoeken ook vaker een ernstige COVID-19-infectie dan mensen zonder tekort.

De Jongh benadrukt dat dit soort onderzoeken niet vertellen of vitamine D-tekort ook de oorzaak is van ernstige COVID-19. "We weten bijvoorbeeld dat mensen met obesitas, mensen met luchtwegaandoeningen, zoals astma en COPD, en ouderen vaak een tekort aan vitamine D hebben." Dit zijn groepen die ook relatief veel risico lopen op ernstige COVID-19. Maar of dit komt door een tekort aan vitamine D of andere onderliggende oorzaken, dat weten we dus niet.

Om een antwoord op deze vraag te geven, heb je volgens De Jongh onderzoeken nodig waarbij een gedeelte van de deelnemers extra vitamine D slikt en een gedeelte van de deelnemers een pil zonder mogelijk werkzame stoffen neemt, een placebo. Verschillen tussen deze groepen kunnen je dan waarschijnlijk wel iets vertellen. "Dit soort onderzoeken met placebo's worden nu op meerdere plekken ter wereld gedaan, we hebben alleen nog geen resultaten."