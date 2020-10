Inmiddels hebben duizenden Nederlanders een corona-infectie doorgemaakt, maar hoelang duurt het om volledig te herstellen van COVID-19? Daar doen het Amsterdam UMC en de GGD Amsterdam onderzoek naar.

Menno de Jong, hoogleraar virologie aan het Amsterdam UMC, vertelt dat op dit moment 190 personen deelnemen aan Nederlands onderzoek naar het herstel van coronapatiënten.

Ongeveer de helft van de deelnemers heeft thuis een relatief milde infectie doorgemaakt, terwijl de andere deelnemers opgenomen waren in het ziekenhuis en in sommige gevallen zelfs zijn beademd op de intensive care. Er wordt nog naar meer deelnemers gezocht, maar het onderzoek loopt al wel.

Hoe de gezondheid van de deelnemers zich na de infectie ontwikkelt, wordt onderzocht door regelmatig de longfunctie van de deelnemers te meten en ze vragenlijsten over bijvoorbeeld vermoeidheid in te laten vullen.

COVID-19 kan tot longschade leiden

De Jong legt uit dat ze specifiek de longgezondheid onderzoeken, omdat het virus vooral in de longen veel schade lijkt aan te richten. "Het herstel van de longgezondheid na COVID-19 zal in ieder geval deels afhangen van de ernst van de infectie en hoeveel schade er direct na de infectie was."

Van andere luchtweginfecties, zoals ernstige griep, is bekend dat patiënten die op de intensive care belanden ernstige longschade hebben opgelopen en vaak een lange hersteltijd hebben.

"We weten nu nog niet goed of longschade na ernstige COVID-19 vergelijkbaar is met de longschade die we kennen van andere luchtweginfecties. We weten namelijk nog niet precies wat er gedurende de ziekte gebeurt in de longen", vertelt De Jong.

"Het lijkt er wel op dat COVID-19-patiënten relatief vaak bloedpropjes in de longen hebben." Bloedpropjes kunnen schade aan de longen veroorzaken, omdat die bloedvaten kunnen verstoppen.

"We weten ook niet hoelang het duurt voordat de longen na COVID-19 hersteld zijn. Daar proberen we met dit onderzoek een antwoord op te geven."

Ex-coronapatiënten kunnen lang moe blijven

Longklachten zijn belangrijke, maar niet de enige mogelijke klachten na COVID-19. "We weten dat veel mensen lang moe zijn na COVID-19", aldus de viroloog. "Hoelang die vermoeidheid duurt en hoeveel invloed de vermoeidheid op het dagelijks leven heeft, dat proberen we ook te onderzoeken. We willen ook weten waarom niet iedereen even moe is na een corona-infectie."

De ernst en de duur van de infectie kunnen volgens De Jong een rol spelen. "Ziek worden tijdens een pandemie, terwijl er nog veel onzeker is over het gevaar van het virus en je geen bezoek mag ontvangen, kan daarnaast ook psychologisch een grote impact hebben. Het is dus mogelijk dat ook psychische factoren invloed hebben op hoelang mensen zich vermoeid voelen. Zowel biologische als psychische factoren nemen we in dit onderzoek mee."

Ook wat betreft vermoeidheid weten we nog niet in hoeverre COVID-19 verschilt van bekende luchtweginfecties. De Jonge vertelt dat het bij bijvoorbeeld griep niet ongewoon is dat mensen zich nog weken na de infectie moe voelen. "Er was eigenlijk een soort oorlog gaande in het lichaam, daar moet je van herstellen."

Onderzoekers kijken ook naar immuniteit tegen het coronavirus

De onderzoekers hopen ook meer te weten te komen over hoe de immuniteit tegen het coronavirus zich ontwikkelt. Ook onderzoeken ze waarom sommige mensen ernstig ziek worden van een corona-infectie, terwijl anderen slechts een beetje verkouden worden.

"We zijn op dit moment bezig met in detail te kijken naar de immuniteit drie maanden na infectie. En als we van een groot deel van de deelnemers zes maanden na hun infectie gegevens hebben, dan hopen we ook al wat meer te kunnen zeggen over het herstel en wat mogelijk kan bijdragen aan de verbetering van de gezondheid na COVID-19."

De Jong legt uit dat dergelijk onderzoek niet alleen in Nederland wordt gedaan en dat we door kennis uit verschillende landen steeds meer begrijpen van de gevolgen van COVID-19 op de gezondheid.