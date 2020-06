Deze maandag volgt een nieuwe versoepelingsgolf in heel Europa. De Europese Commissie (EC) riep donderdag landen in de Schengenzone op om per 15 juni grenzen te heropenen, terwijl Nederland ook restricties versoepelt binnen het onderwijs en de ouderenzorg.

Nederland:

Per 15 juni mogen ouderen in verzorgingstehuizen weer meerdere bezoekers ontvangen. Aanvankelijk was dat pas medio juli het geval, maar de coronacrisis is dusdanig onder controle dat dit moment naar voren is geschoven.

Maandag is tevens de dag dat het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs in beperkte mate beginnen met het afnemen van toetsen en tentamens op locatie, en praktijklessen worden opgestart.

Ten slotte wijzigt Nederland het reisadvies ten opzichte van twaalf landen binnen de Schengenzone. Toeristen uit België, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Portugal, Slovenië, Tsjechië en Luxemburg zijn dan weer welkom. Andere landen, zoals Frankrijk en Spanje, volgen mogelijk vóór 5 juli nog.

Deze landen geven (of gaven al) gehoor aan de oproep om grenzen per 15 juni te openen:

België: De zuiderburen openen 15 juni de grenzen weer voor inwoners uit Europa. Belgen is het ook weer toegestaan om naar het buitenland af te reizen.

Denemarken: Verwelkomt vanaf 15 juni weer toeristen uit Noorwegen, Duitsland en IJsland. Zij moeten ten minste zes nachten op één locatie verblijven en de hoofdstad Kopenhagen mijden, gezien de hoeveelheid besmettingen met het coronavirus die de plaats telt.

Duitsland: Heft het reisverbod gedeeltelijk op. Dat geldt voor alle EU-lidstaten, de Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk. Reizen is alleen mogelijk als andere landen geen inreisverbod of volledige lockdown hebben.

Frankrijk: Wil de grenzen met andere Europese landen vanaf 15 juni (gedeeltelijk) heropenen. President Emmanuel Macron gaat naar verluidt zondagavond de versoepelingen in een televisietoespraak toelichten.

Griekenland: Staat inwoners uit 29 landen toe om het vakantieseizoen af te trappen. Nederland maakt geen deel uit van die lijst, maar Nederlanders zijn toch welkom: Wij worden bij aankomst in Griekenland getest op het coronavirus en moeten hoe dan ook één week in zelfquarantaine.

IJsland: Wil maandag de grenzen heropenen voor toeristen uit elk land ter wereld. Op het vliegveld wordt iedereen verplicht (gratis) getest op het coronavirus. Toeristen moeten verblijfsgegevens achterlaten en voor toeristen van buiten Europa wordt het niet toegestaan om naar het Europese vasteland af te reizen.

Kroatië: Verwelkomt toeristen uit de EU en het Verenigd Koninkrijk, zonder dat zij in quarantaine moeten, aldus Euronews. Kroatië was al het eerste EU-land dat niet alleen inwoners uit buurlanden toeliet. Eind mei werden de grenzen al geopend voor inwoners uit onder meer Duitsland, Litouwen en Polen.

Luxemburg: geeft gehoor aan de oproep van de EC en opent maandag de grenzen voor inwoners uit het Schengengebied.

Noorwegen: Opent per 15 juni de grens voor toeristen uit Denemarken, Finland en IJsland. Inwoners uit buurland Zweden zijn nog niet toegestaan. Eigen inwoners zijn geadviseerd om het land niet te verlaten.

Oostenrijk: Wacht nog een dagje langer, maar wil dinsdag grenzen openen voor 31 Europese landen. Toeristen uit buurlanden waren al welkom. Er blijven wél reisbeperkingen voor inwoners uit het VK en Zweden, wat Nederland eveneens van plan is. Oostenrijk voegt echter ook Spanje aan die lijst toe.

Tsjechië: Was van plan om 15 juni grenzen te openen met Duitsland, Oostenrijk en Hongarije, maar dat moment heeft al plaatsgevonden. De Tsjechen willen maandag naar verluidt de grenzen openen voor twintig Europese landen, aldus Reuters. Tsjechië neemt alle landen wekelijks onder de loep voor een aangepast reisadvies.

Zwitserland: De regering maakte deze week bekend dat de grenzen weer worden heropend voor landen uit de EU en het Verenigd Koninkrijk. Aanvankelijk was het idee om per 15 juni alleen weer inwoners uit de buurlanden toe te staan, en 6 juli verder te versoepelen. Maar Zwitserland wil de lijn volgen van andere Europese landen, aldus de regering.

En landen die niet genoemd zijn?

Diverse landen hebben al versoepelingen doorgevoerd. Zo mogen toeristen uit de EU al bijna een maand Slovenië weer in, terwijl Polen deze vrijdag al grenscontroles ophief. Andere landen, zoals Spanje, wachten nog even met het heropenen van de grenzen.