Sinds deze week publiceren we geen dagelijks cijferbericht met het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus meer - ook niet in ons inmiddels welbekende dagoverzicht. We denken namelijk dat weekcijfers in deze fase van de pandemie een beter en overzichtelijker beeld geven van hoe het virus zich ontwikkelt.

Ook het RIVM legt sinds deze week de nadruk niet meer op de dagelijkse cijfers. Wel komt er één keer per week - op dinsdag - een overzicht van de cijfers van die week. Op die dag heeft het RIVM het compleetste beeld van de week ervoor.

Wij hebben besloten om voortaan ook op dinsdag een uitgebreider overzicht van de cijfers te geven. We hopen op die manier de ontwikkeling van het virus beter in beeld te kunnen brengen.

Dat betekent niet dat we de dagelijkse cijfers niet scherp in de gaten houden; deze cijfers laten ons tenslotte zien of de maatregelen effect hebben. Je vindt de dagelijkse cijfers hoe dan ook elke dag in dit liveblog. Op dinsdagen zal er een los bericht verschijnen, en bij plotselinge veranderingen in de statistieken natuurlijk ook.

Heb je vragen voor onze redactie? Stel ze dan vooral onder dit artikel, of mail naar redactie@nu.nl.