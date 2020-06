Vanaf 15 juni geldt voor twaalf landen binnen de Schengenzone niet langer kleurcode oranje als reisadvies, maar kleurcode geel. Dit betekent dat Nederlanders er op vakantie mogen, maar dat ze zich wel aan de regels rond het coronavirus moeten houden die in die landen gelden (bovenop de in Nederland geldende regels). Wat zijn deze buitenlandse regels precies?

Normaal gesproken hebben de kleurcodes van de reisadviezen betrekking op de veiligheidssituatie in het land. Tijdens de coronapandemie staan de kleurcodes echter vooral voor de mate waarin landen maatregelen tegen het coronavirus hebben getroffen.

Code geel betekent dat in dat land of gebied maatregelen tegen het coronavirus zijn getroffen die beperkte invloed op het dagelijks leven hebben.

België

België is een van de landen waar vanaf 15 juni code geel geldt. Mensen moeten, net als in Nederland, 1,5 meter afstand van anderen houden. Een gezichtsmasker is verplicht op plekken waar afstand houden niet mogelijk is, zoals in het openbaar vervoer en op luchthavens. In winkels zijn gezichtsmakers niet verplicht, maar worden ze wel aangeraden.

Net als in Nederland mag je met maximaal twee personen in een auto zitten, tenzij het een huishouden betreft. In principe mogen groepen niet groter zijn dan tien personen. Wel gelden er uitzonderingen voor bepaalde bijeenkomsten, zoals bruiloften en begrafenissen. Een bezoek aan het strand is vanaf 15 juni weer toegestaan in België. De meeste horecagelegenheden gaan vanaf 8 juni weer open, maar nachtclubs zijn nog wel dicht. De hoogte van een boete varieert in België per overtreding.

Duitsland

In Duitsland geldt dat de afstand die mensen moeten houden per regio kan verschillen. In sommige delen van het land geldt een minimale afstand van 1,5 meter, in andere delen geldt een afstand van 2 meter. Het dragen van een gezichtsmasker is verplicht in het openbaar vervoer en in winkels. In restaurants geldt dat gasten een masker moeten dragen bij binnenkomst en wanneer ze zich door het restaurant verplaatsen, bijvoorbeeld bij een toiletbezoek.

Het is niet vastgesteld met hoeveel mensen je in een auto mag zitten. Er geldt een verbod op groepsvorming, maar ook daarover is geen precies aantal bepaald. Boetes voor het niet naleven van de maatregelen verschillen per deelstaat en overtreding en lopen uiteen van 10 tot 10.000 euro.

Italië

In Italië moeten toeristen in principe 1 meter afstand houden, tenzij ze aan het sporten zijn. In dat geval moet er 2 meter afstand worden gehouden. Ook in een auto moet minimaal 1 meter afstand worden gehouden, tenzij het mensen uit hetzelfde huishouden betreft.

Gezichtsmaskers worden overal aangeraden, maar zijn slechts in een paar regio's verplicht. In het openbaar vervoer en in gesloten ruimtes zijn ze wel in heel Italië verplicht. Er geldt een verbod op groepsvorming en vakantiegangers moeten rekening houden met beperkingen door het hele land, zoals faciliteiten die niet of slechts gedeeltelijk open zijn. Ook stranden zijn alleen open met beperkingen. Boetes lopen afhankelijk van de overtreding uiteen van 400 euro tot 5.000 euro.

Nederlanders die in Italië op vakantie willen, moeten een eigen verklaring (in het Italiaans) invullen, voordat zij zich binnen Italië mogen verplaatsen of terug mogen reizen naar Nederland. Dit formulier (inclusief een Nederlandse vertaling) is beschikbaar op Nederlandwereldwijd.nl.

Kroatië

Ook in Kroatië geldt vanaf 15 juni code geel. In dat land geldt een minimale afstand van 1,5 meter. Een gezichtsmasker is niet verplicht, maar wordt binnen wel aangeraden. Van de meeste faciliteiten, zoals restaurants en hotels, kunnen vakantiegangers deze zomer gewoon gebruik maken. Ook het openbaar vervoer rijdt volledig. De stranden zijn open, maar ook daar moet de 1,5 meter afstand in acht worden gehouden.

Er is niets vastgelegd over het aantal mensen dat samen in een auto mag zitten. Groepsvorming van meer dan veertig personen is alleen toegestaan als er voldoende afstand wordt gehouden. Boetes voor het niet naleven van de maatregelen variëren van 1.050 euro tot 15.800 euro.

Om de grens over te kunnen moeten reizigers eerst een formulier invullen. Aanvullende medische documenten zijn niet nodig.

Portugal

Ook in Portugal mogen Nederlanders vanaf 15 juni weer op vakantie. Toeristen moeten 2 meter afstand houden tot anderen. Gezichtsmaskers zijn verplicht in het openbaar vervoer en in gesloten ruimtes, waaronder supermarkten en drogisterijen. Er mag buiten gesport worden, mits het geen contactsporten betreft. Een maximaal aantal personen dat samen in een auto mag zitten is niet bekend.

De Portugese stranden zijn toegankelijk voor publiek. Campings zijn open, maar voor overnachtingen en sanitaire voorzieningen kunnen strenge maatregelen gelden. Op de meeste plekken in Portugal mogen groepen niet groter zijn dan twintig personen, in de omgeving van Lissabon geldt dat bijeenkomsten vanaf tien personen niet zijn toegestaan.

Een boete voor het niet naleven van de coronamaatregelen bedraagt in Portugal 1.700 euro.

Tsjechië

In Tsjechië geldt dat mensen buiten 2 meter afstand moeten houden en binnen 1,5 meter. In een personenauto mogen maximaal twee personen zitten, van wie er een op de achterbank moet zitten. Voor huishoudens geldt dat zij wel samen in een auto mogen. Gezichtsmaskers zijn verplicht in het openbaar vervoer en in binnenruimtes.

Zwembaden en stranden zijn open. Ook de meeste andere faciliteiten, zoals hotels, campings en restaurants zijn open. Voor restaurants gelden wel beperkingen. Bijeenkomsten van groepen tot maximaal driehonderd personen zijn in Tsjechië toegestaan. Een boete voor het niet naleven van de maatregelen bedraagt 380 euro.

Reizigers moeten een negatieve coronatest meenemen naar Tsjechië die niet ouder is dan drie dagen. Als zij deze niet hebben, moeten zij twee weken in quarantaine.

