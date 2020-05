Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (vrijdag 22 mei) bekend zijn samen in vijf grafieken.

Kleinste aantal ziekenhuisopnames sinds start dagelijkse update RIVM

Het RIVM meldt vrijdag 'slechts' negen nieuwe ziekenhuisopnames: het kleinste aantal sinds het instituut deze begon te vermelden in de dagelijkse updates, medio maart. Ook het aantal nieuwe sterfgevallen is met dertien relatief laag.

De aantallen van deze donderdag zijn mogelijk beïnvloed door Hemelvaartsdag. Veel instanties werken dan met weekendroosters, en de geringe bezetting leidt ertoe dat het RIVM later meldingen ontvangt van sterfgevallen en opnames dan normaal. Vorige week meldde het RIVM 35 opnames en 53 doden.

In totaal zijn 11.649 personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. 5.788 Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Sinds 8 mei geeft het RIVM alleen nieuwe ziekenhuisopnames weer waarbij de opnamereden het coronavirus is. Patiënten die voor een andere reden worden opgenomen en bij een screening ook COVID-19 blijken te hebben, worden alleen nog toegevoegd aan het totale aantal meldingen van ziekenhuisopnames.

Volgende week nog 'maar' 150 ic-patiënten verwacht

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) is verder gedaald naar 252, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om een daling van drie patiënten ten opzichte van donderdag. Eén Nederlander wordt nog in Duitsland behandeld.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat volgende week de daling verder doorzet, naar een aantal van om en nabij de 150.

Het aantal non-coronapatiënten op ic-afdelingen is onder de vijfhonderd gezakt. In totaal gaat het om 481 Nederlanders, terwijl dat er donderdag nog 527 waren.

Provincies Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg zwaarst getroffen

Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid- en Noord-Holland tellen nog meest het meeste aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

Onderstaande kaart weergeeft het totale aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente, vooral Oost-Brabant en Noord-Limburg blijken dan het zwaarst getroffen te zijn.

De gegevens per gemeente verschijnen als je in de kaart op een gemeente klikt of de naam van de gemeente invult in de zoekbalk.

Zes op de tien doden zaten in leeftijdsgroep van 75 tot 89 jaar

Zes op de tien overleden coronapatiënten waren tussen de 75 en 89 jaar oud. Binnen die leeftijdsgroep zijn de 84 tot 89-jarigen het zwaarst getroffen, met bijna 1.300 sterfgevallen.

Uit de cijfers van het RIVM (blauw staat voor ziekenhuisopnames, rood voor sterfgevallen) blijkt dat de jongste persoon die in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus is overleden, achttien of negentien jaar was. Volgens het RIVM had deze persoon onderliggende gezondheidsproblemen.

Vrouwen vaker positief getest, maar meer mannen overleden

Ruim 28.000 vrouwen zijn tot dusver positief getest op het coronavirus, tegenover ruim 16.000 mannen. Echter zijn meer mannen (7.125) dan vrouwen (4.516) opgenomen in ziekenhuizen en was 55,3 procent van de overleden coronapatiënten, man.

Mogelijk zijn meer vrouwen besmet doordat zij oververtegenwoordigd zijn in zorgberoepen. De helft van de besmette zorgmedewerkers is jonger dan 45 jaar.

Het kabinet breidde de testcapaciteit begin april uit, waardoor zorgmedewerkers zich vaker kunnen laten testen. Sindsdien testen meer vrouwen dan mannen positief op het coronavirus, terwijl deze verhouding eerder ongeveer gelijk was.

