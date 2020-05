Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (zondag 3 mei) bekend zijn samen in vijf grafieken.

Nederland passeert 5.000-grens

Het RIVM meldde zondag 69 nieuwe doden, waarmee het totaal in Nederland op 5.056 staat. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 44 naar naar 10.995.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen; het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen, en daar zit een vertraging in.

De onderstaande grafiek geeft het werkelijke aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames per datum aan, voor zover nu bekend. De aantallen kunnen achteraf nog stijgen of dalen.

Tot nu toe toont de grafiek dat ook het aantal sterfgevallen per datum gestaag afneemt. Het daadwerkelijke aantal doden is overigens groter dan het RIVM meldt, omdat niet iedereen die aan COVID-19 overlijdt ook getest is.

Aantal coronapatiënten op ic's in Nederland onder grens van 700

Zondag liggen er twintig minder Nederlandse coronapatiënten op intensive cares (ic's), laat het Landelijke Netwerk van Acute Zorg (LNAZ) weten. Hiermee is het totale aantal coronapatiënten dat op de ic ligt op dit moment 688.

660 coronapatiënten liggen op ic's in Nederland, terwijl Duitsland 28 Nederlanders behandelt.

Het aantal patiënten die niet het COVID-19-virus hebben, is gedaald van 418 tot 382. "De verschillen in bezetting tussen de regio's zijn nu acceptabel, de meeste regio's liggen nu onder de 100 procent van de normale ic-capaciteit", schrijft Ernst Kuipers van het LNAZ.

Oost-Brabant en Limburg zwaarst getroffen

Onderstaande kaart geeft het totale aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente weer. Hierin is duidelijk te zien dat Oost-Brabant en Noord-Limburg het zwaarst getroffen zijn.

De gegevens per gemeente verschijnen als je op een gemeente in de kaart klikt of deze invult in de zoekbalk.

Meeste doden tussen de 85 en 89 jaar oud

Van alle overleden bevestigde coronapatiënten was 21,9 procent tussen de 85 en 89 jaar oud. 21,4 procent was tussen de 80 en 85 jaar. Ruim 77 op de 100 coronapatiënten die zijn overleden, waren 75 jaar of ouder.

Uit de RIVM-cijfers (blauw is ziekenhuisopnames, rood sterfgevallen) blijkt dat de jongste persoon die in Nederland aan COVID-19 is overleden achttien of negentien jaar was. Deze persoon had volgens het RIVM onderliggende gezondheidsproblemen.

Meer mannen overleden aan virus, vrouwen testen vaker positief

56,5 procent van de overleden coronapatiënten was man. Bij de ziekenhuisopnames gaat het om 61,3 procent mannen en 38,6 procent vrouwen. Toch zijn er meer vrouwen dan mannen positief getest.

Van alle besmette zorgmedewerkers is het merendeel vrouw en de helft is jonger dan 45 jaar. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in zorgberoepen.

Het kabinet heeft de testcapaciteit de laatste weken uitgebreid, waardoor zorgmedewerkers zich vaker kunnen laten testen. Hierdoor testen vrouwen nu veel vaker positief op het coronavirus dan mannen, terwijl deze verhouding eerder ongeveer fiftyfifty was. In de afgelopen periode zijn per week zo'n 40.000 mensen getest op het virus.

