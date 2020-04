De testcapaciteit voor het coronavirus is de afgelopen weken verruimd, wat ook in een nieuw beleid heeft geresulteerd. NU.nl zet vijf actuele vragen en antwoorden over het huidige beleid op een rij.

Wie komen in aanraking voor een test?

In Nederland zijn op dit moment alleen tests beschikbaar voor patiënten uit risicogroepen en zorgmedewerkers die deze patiënten verzorgen. Onder kwetsbare groepen vallen volgens het RIVM mensen met een hoger risico op ernstig verloop van COVID-19. Bijvoorbeeld mensen van zeventig jaar of ouder of mensen met aandoeningen als hartafwijkingen en longstoornissen.

Sinds deze maand kunnen ook zorgmedewerkers en patiënten met klachten buiten het ziekenhuis worden getest.

Hoeveel tests zijn er beschikbaar?

De testcapaciteit van Nederland is op het moment zo'n 17.500 tests per dag, wat indien nodig kan worden opgeschroefd naar 29.000.

Dit betekent echter niet dat er ook zoveel tests worden uitgevoerd. Uit een Kamerbrief (pdf) van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid blijkt dat er dagelijks 7.000 tests worden afgenomen.

Waarom wordt er minder getest dan de beschikbare capaciteit?

Vooral in de zorg wordt onvoldoende getest: dagelijks slechts vijftienhonderd zorgverleners. Dat heeft volgens De Jonge verschillende redenen. Zo verloopt de toeleiding richting GGD-testfaciliteiten niet goed en waren er vragen over de financiering van het testen.

"De doorlooptijd van het proces tussen triage door de arts, monsterafname, uitvoeren van de test en terugkoppeling van het resultaat moet wat mij betreft zo soepel en snel mogelijk verlopen", aldus De Jonge in de Kamerbrief. "Ik heb daarom alle betrokken zorgkoepels hier een brief over gestuurd om meer duidelijkheid te scheppen."

Om het proces sneller te laten verlopen, heeft de minister opdracht gegeven om de processen te automatiseren en te vergemakkelijken.

249 Video Kritiek op coronasneltest: 'Ook in testen RIVM zitten fouten'

Kan het testbeleid binnenkort worden uitgebreid?

Aangezien de scholen op 11 mei weer worden geopend, mogen leraren zich ook laten testen. "Een cruciale voorwaarde hierbij is dat het voor docenten mogelijk wordt om zich laagdrempelig te kunnen laten testen wanneer zij 24 uur klachten hebben die passen bij COVID-19, en na triage door een arts", aldus De Jonge.

Volgens een woordvoerder van het RIVM vinden er verder geen veranderingen plaats. "Het testbeleid blijft zich voorlopig richten op patiënten uit risicogroepen en personen met essentiële beroepen." Ondanks de verruimde testcapaciteit is er volgens hem nog niet voldoende ruimte om coronapatiënten op basis van tests weer gezond te verklaren.

Het RIVM doet daarnaast onderzoek naar zelftesten die voor thuisgebruik worden aangeboden. Tot nog toe is de kwaliteit van deze sneltests echter nog onvoldoende en zijn de uitslagen onbetrouwbaar. "Gebruikers kunnen onnodig ongerust worden of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld", aldus het RIVM.

Is er wel voldoende testcapaciteit voor leraren uit het basisonderwijs?

Het kabinet zegt "duidelijke toezeggingen" te hebben gekregen voor de komende maanden. "Dit geeft mij het vertrouwen dat de laboratoria in staat zullen zijn structureel meer testen uit te voeren", aldus De Jonge.

