Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (dinsdagmiddag 21 april) bekend zijn samen in vijf grafieken.

Aantal sterfgevallen neemt toe, opnames bijna gehalveerd

Het RIVM meldt 165 nieuwe sterfgevallen en 118 nieuwe ziekenhuisopnames. Het totale dodental stijgt hierdoor naar 3.916. In totaal zijn 9.897 coronapatiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Belangrijke kanttekening is dat de sterfgevallen en ziekenhuisopnames niet allemaal in de laatste 24 uur hebben plaatsgevonden. Sommige patiënten worden pas dagen later gemeld bij het RIVM. Bovendien is het daadwerkelijke aantal doden groter, omdat niet iedereen die aan COVID-19 overlijdt ook getest was.

Aantal patiënten op intensive care fors gedaald

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares (ic's) is ten opzichte van maandag gedaald met 71. Momenteel liggen er nog 1.087 coronapatiënten op de ic.

In Duitsland liggen nu 48 Nederlandse ic-patiënten, twee minder dan maandag. Desbetreffende personen zijn teruggekeerd naar Nederland. Er zijn geen nieuwe patiënten naar Duitsland verplaatst.

"Het is goed te zien dat de daling op deze manier doorzet. Dit zorgt ervoor dat we ons steeds meer kunnen richten op het gezamenlijk hervatten van de niet-COVID-zorg", zeg Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdag.

Oost-Brabant en Limburg blijven epicentrum virus

Onderstaande kaart geeft het totaal aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente weer. Daaruit komt duidelijk naar voren dat Oost-Brabant en Noord-Limburg nog altijd het epicentrum van de virusuitbraak in Nederland vormen.

Opvallend is dat ook Oudewater (Utrecht) en Heerde (Gelderland) flink geraakt zijn door het virus.

De gegevens per gemeente verschijnen als je op een gemeente in de kaart klikt of deze invult in de zoekbalk.

Ouderen blijven het kwetsbaarst

Van alle gemelde sterfgevallen maandag waren alle overleden personen ouder dan vijftig jaar. Gemiddeld is de helft van het aantal coronapatiënten dat komt te overlijden 81 jaar of ouder. De helft van het aantal patiënten, dat opgenomen wordt, is 69 jaar of ouder.

De jongste patiënt die overleed was achttien of negentien jaar. Deze persoon had volgens het RIVM onderliggende gezondheidsproblemen.

Wanneer we naar de cijfers tot nu toe kijken (blauw is ziekenhuisopnames, rood overlijdensgevallen), zien we dat deze persoon daarmee de jongste persoon tot nu toe is die in Nederland aan het coronavirus overleden is.

Zes op de tien overleden coronapatiënten man, vrouwen testen vaker positief

Zes op de tien overleden coronapatiënten was man. Die man-vrouwverhouding is hetzelfde bij de ziekenhuisopnames. Toch raken mannen niet vaker besmet dan vrouwen. Eerder legden we in dit artikel uit hoe het zit.

Van alle besmette zorgmedewerkers is 81 procent vrouw en de helft jonger dan 45 jaar. Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in zorgberoepen.

Sinds vorige week kan zorgpersoneel zich vaker laten testen, doordat het kabinet de testcapaciteit heeft uitgebreid. Hierdoor testen vrouwen nu veel vaker positief op het coronavirus dan mannen, terwijl deze verhouding eerder ongeveer fiftyfifty was.