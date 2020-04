Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (zaterdagmiddag 18 april) bekend zijn samen in zes grafieken.

Aantal doden per dag blijft afnemen

Elke dag laat het RIVM weten hoeveel nieuwe meldingen het heeft binnengekregen van mensen die overleden zijn aan het COVID-19-virus. Zaterdag waren dat er 142, waarmee het totale aantal op 3.601 komt.

Deze patiënten zijn niet de afgelopen 24 uur omgekomen, maar verspreid over een flink aantal dagen. Dat komt omdat er een vertraging zit tussen het overlijden en de melding bij het RIVM.

Gelukkig geeft het RIVM ook cijfers vrij van het aantal sterfgevallen per datum. Deze laten het verloop per dag zien, zodat we inzicht krijgen in het effect van de maatregelen tegen het coronavirus. In een grafiek gezet, laten de cijfers een neerwaartse daling zien. Met andere woorden: per dag overlijden er steeds minder mensen.

Bijsluiter: ook deze cijfers worden de komende dagen nog gecorrigeerd, zodat het plaatje elke dag completer wordt. Bovendien benadrukt het RIVM dat er meer mensen overlijden dan wordt aangegeven, omdat niet iedereen die aan corona overlijdt ook getest wordt.

Daling van aantal ziekenhuisopnames zet ook door

Het RIVM meldt zaterdag 129 nieuwe ziekenhuisopnames. Ook deze zijn verspreid over de afgelopen dagen opgenomen, vanwege een vertraging in het meldingssysteem.

Als we het aantal opnames per dag verwerken, zien we de meldingen eind maart een piek doormaakten en inmiddels blijven dalen. Of dat ook zo zal zijn voor de afgelopen drie dagen, is nog niet zeker. Met name deze cijfers zijn nog aan verandering onderhevig.

Aantal ic-patiënten daalt voor zevende dag op een rij

Het aantal Nederlandse patiënten dat op de intensive care in ons land en Duitsland is opgenomen, is voor de zevende dag op een rij gedaald. Momenteel zijn 1.201 patiënten opgenomen met het coronavirus. Dat zijn 34 patiënten minder dan vrijdag.

Ernst Kuipers, voorziter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, spreekt van een "gestage verdere daling" van het aantal coronapatiënten op de ic's.

Eerste tiener overlijdt in Nederland aan coronavirus

Zaterdag meldt het RIVM dat er voor het eerst een persoon is overleden in de leeftijdscategorie 15-19 jaar. De persoon is meerderjarig, dus moet 18 of 19 jaar geweest zijn. Het RIVM laat weten dat hij onderliggende gezondheidsproblemen had.

Wanneer we naar de cijfers tot nu toe kijken (blauw is ziekenhuisopnames, rood overlijdensgevallen), zien we dat deze persoon daarmee de jongste persoon tot nu toe is die in Nederland aan het coronavirus overleden is. Over het algemeen zijn de meeste mensen die aan het coronavirus overlijden tussen de 45 en 89.

Aantal overledenen in tien gemeentes vijf keer zo hoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM zeggen dat in de week van 6 tot en met 12 april ongeveer tweeduizend meer mensen gestorven zijn dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar zijn gemeten. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat veel meer mensen zijn gestorven aan de gevolgen van het coronavirus dan gemeld. Officieel staat het aantal coronadoden in Nederland sinds vrijdag op 3.459.

Uit onderstaande kaart is te zien dat in sommige gemeentes in Noord-Brabant, Limburg en rondom Zwolle het aantal overledenen in week 14 meer dan verdubbeld is ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van dit jaar.

In tien gemeentes, waaronder Peel en Maas (Limburg), Meierijstad, Uden en Bernheze (allen Noord-Brabant), is het aantal sterftegevallen zelfs vijf of meer keer zo hoog.

Overeenkomst met aantal ziekenhuisopnames per gemeente

Onderstaande kaart geeft het totaal aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente weer. Wat opvalt is dat de donkere vlekken op de kaart grofweg overeenkomen met de sterftecijferkaart.

Oost-Brabant en Noord-Limburg zijn het hardst getroffen, maar ook Oudewater (Utrecht) en Heerde (Gelderland) zijn flink geraakt door het virus.

De gegevens per gemeente verschijnen als je op een gemeente in de kaart klikt of deze invult in de zoekbalk.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.