Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (vrijdagmiddag 17 april) bekend zijn samen in zes grafieken.

Meldingen sterfgevallen lager dan donderdag

Nog eens 144 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zijn meer sterftegevallen dan exact een week geleden. Donderdag meldde het RIVM 181 nieuwe overlijdens.

Deze mensen overleden niet allemaal op dezelfde dag. Er zit namelijk vertraging tussen het moment van overlijden en de melding aan het RIVM. Bovendien is het daadwerkelijke aantal doden hoger, omdat ook mensen met corona overlijden die niet getest zijn.

In onderstaande grafiek is het aantal doden bijgewerkt naar sterftedatum. Dit plaatje is nog niet compleet, maar het geeft wel een trend weer, namelijk dat het aantal sterftegevallen per dag geleidelijk aan het afnemen is.

Aantal ziekenhuisopnames daalt harder

Het RIVM meldt 156 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn er minder dan een week eerder, toen 225 nieuwe opnames aan het RIVM werden gerapporteerd. Net als bij de sterftegevallen, werden deze patiënten niet allemaal op dezelfde dag opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt sneller af dan het aantal patiënten dat overlijdt. In totaal zijn 9.465 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Aantal ic-patiënten daalt voor zesde dag op rij

Voor de zesde dag op rij is het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) gedaald. In totaal hebben op dit moment 1.235 met het coronavirus besmette Nederlanders intensieve zorg nodig. Dat is een daling van 23 patiënten ten opzichte van dinsdag. Net als donderdag liggen 52 van de 1.279 patiënten op Duitse ic's.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding verwacht dat de huidige dalende trend doorzet. Als dat klopt, zullen rond 1 mei ongeveer 1.200 ic-bedden bezet zijn en wordt over zes tot acht weken een 'normale' ic-bezetting bereikt.

Aantal overledenen in tien gemeentes vijf keer zo hoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM zeggen dat in de week van 6 tot en met 12 april ongeveer tweeduizend meer mensen gestorven zijn dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar zijn gemeten. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat veel meer mensen zijn gestorven aan de gevolgen van het coronavirus dan gemeld. Officieel staat het aantal coronadoden in Nederland sinds vrijdag op 3.459.

Uit onderstaande kaart is te zien dat in sommige gemeentes in Noord-Brabant, Limburg en rondom Zwolle het aantal overledenen in week 14 meer dan verdubbeld is ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van dit jaar.

In tien gemeentes, waaronder Peel en Maas (Limburg), Meierijstad, Uden en Bernheze (allen Noord-Brabant), is het aantal sterftegevallen zelfs vijf of meer keer zo hoog.

Overeenkomst met aantal ziekenhuisopnames per gemeente

Onderstaande kaart geeft het totaal aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente weer. Wat opvalt is dat de donkere vlekken op de kaart grofweg overeenkomen met de sterftecijferkaart.

Oost-Brabant en Noord-Limburg zijn het hardst getroffen, maar ook Oudewater (Utrecht) en Heerde (Gelderland) zijn flink geraakt door het virus.

De gegevens per gemeente verschijnen als je op een gemeente in de kaart klikt of deze invult in de zoekbalk.

Bijna 60 procent van overleden patiënten is ouder dan 80 jaar

Ruim de helft van het aantal overleden coronapatiënten was tachtig jaar of ouder (57,9 procent). En bijna de helft (49,3 procent) van de opgenomen coronapatiënten is 69 jaar of ouder.

Ongeveer een op de tien opgenomen coronapatiënten is jonger dan vijftig jaar, maar slecht 0,6 procent van de met het virus besmette mensen onder de vijftig overlijdt aan COVID-19.

