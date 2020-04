Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (dinsdagmiddag 14 april) bekend zijn samen in zes grafieken.

Aantal sterfgevallen blijft afnemen

De dalende trend van het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus zet verder door. Nog eens 122 coronapatiënten zijn overleden, dat aantal is een stuk kleiner dan het RIVM een week eerder meldde (234).

Dit betekent niet dat er van maandag op dinsdag 122 mensen zijn overleden aan het virus, maar dat het instituut zo veel meldingen heeft ontvangen. Er zit vertraging tussen het moment van overlijden en de melding van het RIVM.

Tot nu toe was het aantal meldingen steeds het grootst op dinsdag. Dat komt volgens het RIVM doordat veel sterfgevallen en ziekenhuisopnames van vrijdag, zaterdag en zondag op maandag in de administratie werden verwerkt.

Ziekenhuisopnames dalen al weken

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (210) is kleiner dan vorige week dinsdag (292). Dit komt neer op een daling van circa 28 procent. Bovendien neemt zowel het aantal nieuwe sterfgevallen als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames sinds de piek van 24 maart af. Volgens het RIVM wijst dit erop dat de coronamaatregelen werken.

Net als bij het aantal sterfgevallen kunnen de cijfers van de afgelopen dagen nog bijgesteld worden, maar dit doet waarschijnlijk niets af aan de trend.

Aantal ic-patiënten daalt voor derde dag op rij

Voor de derde dag op rij is het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) gedaald. In totaal hebben op dit moment 1.303 met het coronavirus besmette Nederlanders intensieve zorg nodig. Het betekent een daling van 35 patiënten ten opzichte van maandag.

55 van de 1.303 patiënten liggen op Duitse ic's. Tien dagen gelden waren dat er nog zeventien.

Zuidoost-Nederland epicentrum van uitbraak

In de onderstaande kaart is het totale aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente verwerkt. Dit geeft een goed beeld van hoe de druk op gemeenten en ziekenhuizen is verdeeld, omdat het om aantallen in relatieve zin gaat.

Op de kaart is te zien dat Oost-Brabant en Noord-Limburg nog altijd het hardst getroffen zijn. In de Brabantse gemeente Boekel zijn gemiddeld 288 op de 100.000 inwoners opgenomen (geweest). In het Noord-Limburgse Peel en Maas gaat het om 309 van de 100.000 inwoners. Het werkelijke aantal ziekenhuisopnames in deze gemeenten is overigens kleiner, aangezien zowel Boekel (ruim 10.000 inwoners) als Peel en Maas (ruim 43.000 inwoners) minder dan 100.000 inwoners heeft.

Opvallend is dat ook de gemeente Oudewater in Utrecht flink geraakt is door het virus. De kans om besmet te raken is het kleinst in Oost-Groningen, Zuidoost-Friesland en het noorden van Drenthe.

Helft aantal overleden patiënten is ouder dan 81 jaar

De helft van het aantal overleden coronapatiënten was 81 jaar of ouder. En de helft van de opgenomen coronapatiënten is 69 jaar of ouder.

Een op de tien opgenomen coronapatiënten is jonger dan vijftig jaar, maar slecht 0,5 procent van de mensen onder de vijftig overlijdt aan de gevolgen van het virus.

Zes op de tien overleden coronapatiënten was man

Zes op de tien overleden coronapatiënten was man. Die man-vrouwverhouding is hetzelfde bij de ziekenhuisopnames. Toch raken mannen niet vaker besmet dan vrouwen. Eerder legden we in dit artikel uit hoe het zit.

Van alle besmette zorgmedewerkers is 81 procent vrouw en de helft jonger dan 45 jaar. Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in zorgberoepen.

Sinds vorige week kan zorgpersoneel zich vaker laten testen, doordat het kabinet de testcapaciteit heeft uitgebreid. Hierdoor testen vrouwen nu vaker positief op het coronavirus dan mannen, terwijl deze verhouding eerder ongeveer fiftyfifty was.

